В Бахчисарайском районе мужчина упал в овраг

Накануне в службу спасения поступила информация о том, что в районе п. Научного требуется помощь спасателей в эвакуации мужчины из оврага к автомобилю скорой медицинской помощи.
К месту происшествия выехали 5 сотрудников Бахчисарайского АСО. По прибытии они выяснили, что водитель автомобиля «Нива» съехал с проезжей части в овраг с последующим опрокидыванием транспортного средства набок. Пострадавший получил травму шейного отдела, медпомощь оказана. Спасатели на носилках транспортировали мужчину по труднопроходимому горному подъему к автомобилю СМП, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «112».
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С тегами: происшествия в Крыму