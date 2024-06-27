В Бахчисарайском районе мужчина упал в овраг

К месту происшествия выехали 5 сотрудников Бахчисарайского АСО. По прибытии они выяснили, что водитель автомобиля «Нива» съехал с проезжей части в овраг с последующим опрокидыванием транспортного средства набок. Пострадавший получил травму шейного отдела, медпомощь оказана. Спасатели на носилках транспортировали мужчину по труднопроходимому горному подъему к автомобилю СМП, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.