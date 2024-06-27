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В Бахчисарайском районе мужчина упал в овраг
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В Бахчисарайском районе мужчина упал в овраг

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:35 27.06.2024

Накануне в службу спасения поступила информация о том, что в районе п. Научного требуется помощь спасателей в эвакуации мужчины из оврага к автомобилю скорой медицинской помощи.

К месту происшествия выехали 5 сотрудников Бахчисарайского АСО. По прибытии они выяснили, что водитель автомобиля «Нива» съехал с проезжей части в овраг с последующим опрокидыванием транспортного средства набок. Пострадавший получил травму шейного отдела, медпомощь оказана. Спасатели на носилках транспортировали мужчину по труднопроходимому горному подъему к автомобилю СМП, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «112».

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