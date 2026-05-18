В Бахчисарайском районе ночью заблудились четверо туристов

Местонахождение туристов оперативно установили специалисты МЧС, выехавшие на место совместно с аварийно-спасательным отрядом «КРЫМ-СПАС».

Людей обнаружили и сопроводили к их автомобилю, в медицинской помощи туристы не нуждались, уточнили в ведомстве.

В МЧС России напомнили о необходимости непременно регистрировать свой поход на сайте ведомства, даже если он планируется всего на один день.

Ранее сообщалось, что в Крыму спасли туристическую группу из 17 человек, которая заблудилась на Ай-Петри из-за сильного тумана и снегопада. А в апреле спасатели вывели группу туристов из леса, заблудившихся у водопада.

