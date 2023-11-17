В Бахчисарайском районе оборудован новый туристический маршрут «Алимова балка»

Бахчисарайский лесхоз оборудовал для посещения живописный туристический маршрут «Алимова балка». Он проходит через ущелье, которое находится напротив пещерного города Качи-Кальон. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.

Алимова балка известна как «место силы». Среди её достопримечательностей – скала исполнения желаний, пещера и родник с живой водой.

Новый оборудованный пешеходный маршрут протяжённостью до километра проходит недалеко от Бахчисарая, между сёлами Предущельное и Баштановка. Лесистое ущелье Алимова балка находится на территории живописной Качинской долины. Есть версия, что местность названа в честь крымского Робин Гуда – разбойника Алима Айдамаха, который прятался здесь от своих недоброжелателей, одержимых местью за отнятые сокровища.

Среди достопримечательностей ущелья – Язлы-Таш – камень, который напоминает по своему виду поваленный менгир. Возле него принято загадывать желания. Сохранились в балке и таврские ящики – места захоронения тавров, которые жили на полуострове примерно 27 веков назад. Имеется родник Алим-Коба-Чокрак с живой водой. Тут же находится ещё одно загадочное место – скала исполнения желаний.

По словам директора Бахчисарайского лесхоза Евгения Акульшина, Алимову балку часто посещают туристы, однако далеко не все могут преодолеть подъёмы по скальным склонам. Чтобы сделать прогулку доступной и безопасной для детей и пожилых людей, горно-лесную тропу благоустроили. Теперь на сыпучих подъёмах для путников есть лестницы с перилами, скамейки и мостики через ручьи. В середине и в конце маршрута установлены беседки со столами вместительностью до 20 человек. Имеются информационные стенды с фото и описанием опасных растений и насекомых Крыма. Весь маршрут хорошо промаркирован. Вход свободный.

Прогулка по Алимовой балке актуальна в любое время года.