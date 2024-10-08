В Бахчисарайском районе подвели итоги реализации национальных проектов

Кроме того, в с. Песчаное в 2022 году на выделенные гранты проведено благоустройство пляжа и зоны повышенного комфорта: выполнено озеленение пляжной зоны, дополнительное освещение пляжа, поставлены шезлонги, дорожки для маломобильных граждан, шатёр и комплект уличной мебели, оборудование акустической системой и теннисный стол.

Новый большой маршрут «Мир — Турецкий грот» также был оборудован в конце прошлого года благодаря грантовой поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На обустройство данного маршрута было выделено 3 млн рублей. Средства направлены на закупку расходных материалов, а также на специальные крючья, которые выдерживают нагрузку в 2 тонны, на снаряжение, которое используется для скалолазания, на оборудование участков маршрута. Большой скалолазный проект включает 250 маршрутов, проложенных на скальном массиве и разбитых на несколько участков по уровню сложности.

Современный комфортабельный кемпинг «Созвездие Мангупа» на 12 номеров со всеми удобствами, расположенный в экологически чистом районе горного Крыма, открылся в октябре 2022 года также благодаря нацпроекту. Кемпинг находится у средневекового города-крепости Мангуп-Кале, рядом с живописными гротами и Мангупским (Девичьим) озером. Он представляет собой быстровозводимые модульные постройки.

Кроме того, выполнялись работы по закупке и монтажу оборудования для обеспечения круглогодичной доступности бассейна в Санатории Черноморец. Проведены работы по обеспечению работы бассейна в зимнее время года и установка подъемника для маломобильной группы населения на Вилле Чёрная Скала в с. Соколиное.

Теперь медицина для жителей Бахчисарайского района в прямом смысле стала ближе, благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Здесь, в новых, удобных и оборудованных ФАПах, жители 14 сёл Бахчисарайского района, а именно: Ароматное, Береговое, Богатырь, Брянское, Верхоречье, Глубокий Яр, Дубровка, Заветное, Зубакино, Счастливое, Танковое, Трудолюбовка, Тургеневка и Шевченково получают первичную доврачебную медико-санитарную помощь.

Проведены общестроительные работы снаружи и внутренняя отделка помещений. Здесь есть все необходимое для качественной помощи больным: и уютные, тёплые кабинеты, отвечающие современным санитарно-гигиеническим требованиям, и пандус на входе для маломобильных граждан. Завезена новая мебель, необходимое медицинское оборудование, инструментарий, предметы ухода и инвентарь. Здание ФАПов подключено ко всем коммуникациям, выполнено благоустройство прилегающей территории. А в селе Долинное осуществлен капитальный ремонт врачебной амбулаторий. Район сейчас также обеспечен новыми автомобилями. Выполнена поставка 22 единиц автомобильного транспорта в рамках реализации мероприятий первичного звена здравоохранения.

Что касается сферы образования, в Бахчисарайском районе также активно осуществляется реализация нацпроекта «Образование». Созданы и функционируют 16 Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в которых обучающиеся осваивают программы общего и дополнительного образования с использованием современного оборудования. Материально-технические база для занятий физической культурой и спортом обновлена в 5 школах Бахчисарайского района.

Для жителей с. Маловидное к новому учебному году 2021 торжественно открыла свои двери новая школа на 280 мест, построенная по современным стандартам. Для воплощения всех необходимых учебно-воспитательных целей и задач в школе оборудована столовая на 120 посадочных мест, библиотека с читальным залом, конференц-зал для проведения различных мероприятий, сделаны спортивный и актовый залы, в классах установлены интерактивные доски и цифровые проекторы, имеются и отдельные компьютерные классы с углубленным изучением информатики. На школьной территории расположились 4 многофункциональные спортивные зоны, которые разделены по возрастным категориям.

Обеспечить максимальную доступность дошкольного образования и сделать его современным и комфортным — одна из главных целей нацпроекта «Демография». Вместе с тем, важно не только создать новые места и новые детские сады, но и сделать их максимально комфортными для детей. Поэтому при создании детских садов нового поколения применяются современные технологии в дизайне, архитектуре и внутренней отделке. За период 2019-2024 гг в Бахчисарайском районе построен детский сад в с. Песчаное. Установлены 2 комплекта спортивного оборудования в виде малых спортивные форм и многофункциональный тренажерный комплекс, направленный на проработку различных групп мышц. Благоустроено 6 новых спортивных площадок для подготовки к выполнению нормативов ГТО. А также ежегодно проводится поставка и другого различного спортивного оборудования для учреждений спорта.

Республика Крым уверенно движется к улучшению качества дорожной сети, активно реализуя национальный проект «Безопасные качественные дороги» и принося реальные изменения в инфраструктуру полуострова. В 2024 году завершается пятилетний цикл реализации нацпроектов, начатый в 2019 году. В рамках самого объемного национального проекта «Безопасные качественные дороги» за эти годы в нормативное состояние приведено 9 региональных и межмуниципальных дорог общей протяжённостью около 92 км и 12 искусственных дорожных сооружений протяжённостью 401 пог.м.

Бахчисарайский район стал лидером по благоустройству зон для отдыха граждан в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Благоустроена 31 общественная территория и проведена установка спортивных игровых площадок.

Реализуются и мероприятия нацпроекта «Культура». Так, в 2022 году в Куйбышевскую детскую музыкальную школу поступили новые музыкальные инструменты, оборудование и мебель. Парк инструментов пополнили: аккордеоны, скрипки, рояль, пианино, деревянные маракасы, колокольчики на палочке, бас-гитара и электрогитара. В учреждении установлено и новое оборудование с мебелью: ноутбук, видеокамера, интерактивная панель прямой проекции, шкафы, письменные столы, банкетки с подъемным механизмом, ученические стулья и стул барабанщика. А уже в текущем, 2024 году Почтовская детская музыкальная школа также получила новые инструменты, оборудование и музыкальную литературу.

А за период проведения мероприятий нацпроекта «Экология» на территории Бахчисарайского лесничеств выполняется посадка лесных культур и проведено оснащение лесопожарной техникой для комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

В республике созданы благоприятные условия для поддержки и развития инициатив начинающих предпринимателей Крыма. За счёт средств нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ежегодно реализуется поддержка фермеров и кооперативов агропромышленного комплекса, получивших государственную поддержку. Успешно реализовали свои проекты и 5 индивидуальных предпринимателя Бахчисарайского района, получив гранты в форме субсидий на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и сельской кооперации.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)