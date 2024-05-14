В Бахчисарайском районе поймали курьера онлайн-мошенников. 19 лет, а ума нет

В Бахчисарайском районе окончено предварительное расследование по уголовному делу в отношении курьера дистанционных мошенников.

В дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району обратилась 86-летняя жительница села Холмовка, которая сообщила, что стала жертвой мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Под предлогом того, что ее дочь якобы попала в ДТП и нуждается в денежных средствах для лечения, взволнованная женщина передала незнакомому молодому человеку все свои сбережения в размере 365 тысяч рублей, — рассказали в МВД по РК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили и задержали мужчину, выступившим курьером в мошеннической схеме. Им оказался 19-летний житель Бахчисарайского района, который рассказал, что подработку нашел в одном из мессенджеров. По заданию куратора он приехал по указанному адресу, забрал у женщины преклонного возраста денежные средства, из которых 10 тысяч забрал себе в качестве вознаграждения, а остальные деньги перевел на счет работодателя.

Молодой человек в содеянном сознался, раскаялся и добровольно возместил весь материальный ущерб. Тем не менее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением дело уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.