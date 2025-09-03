В Бахчисарайском районе пытаются увеличить площадь полива сельхозземель

Это позволяет увеличить площадь орошаемых земель и сократить потери воды при орошении сельскохозяйственных угодий в Альминской долине. Что, в свою очередь, позитивно скажется на работе предприятий агропромышленного комплекса, расположенных в регионе. При наличии полива урожайность многолетних культур увеличивается на 40–60 %, – отметил Глава Крыма.

Так, в текущем году в Бахчисарайском районе запланирован полив сельхозкультур на площади свыше 4 тыс. гектаров, что требует подачи более 3 млн кубометров воды.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что восстановление и модернизация инфраструктуры мелиоративного комплекса – важная составляющая мероприятий по развитию сельскохозяйственной отрасли Крыма, от которых во многом зависит продовольственная безопасность республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым