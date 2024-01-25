В Бахчисарайском районе состоялось первенство Крыма по сумо

В Маловидном Бахчисарайского района 19-23 января прошло первенство Крыма по сумо среди юношей и девушек до 15 и 17 лет, а также юниоров и юниорок до 19 лет. Как сообщает Федерация сумо РК, на дохё вышли более ста спортсменов из разных уголков Крыма. Победители получат право представлять нашу республику на первенстве России, которое 28 марта – 1 апреля состоится в столице Татарстана – Казани, — отмечает «Крымский спорт».

Победителями в своих весовых категориях стали: юноши до 15 лет – Юсуф Сеттаров, Николай Курочкин, Андрей Жейков, Армен Погосян, Никита Кулица, Тимур Урунов, Игорь Апостолов и Артур Панков; девушки до 15 лет – Анастасия Певнева, Олеся Некрасова, Ксения Блаженко и Ксения Панасенко; юноши до 17 лет – Богдан Терехин, Мидат Костюк, Олег Ерохин, Эдгар Смбатян и Ярослав Винников; девушки до 17 лет – Зарина Гареева, Мария Домашенко, Алевтина Кравченко, Полина Данилевская, Любовь Калашникова и Назифе Рамазанова; юниоры до 19 лет – Спартак Рыбальченко, Анатолий Шатров, Рамазан Усеинов, Титан Рыбальченко, Даниил Бурдуленко, Ярослав Винников и Богдан Ровинский; юниорки до 19 лет – Мария Звягинцева, Карина Белокур, Пакизе Зейтуллаева и Анастасия Чернявская.