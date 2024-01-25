В Бахчисарайском районе состоялось первенство Крыма по сумо

Победителями в своих весовых категориях стали: юноши до 15 лет – Юсуф Сеттаров, Николай Курочкин, Андрей Жейков, Армен Погосян, Никита Кулица, Тимур Урунов, Игорь Апостолов и Артур Панков; девушки до 15 лет – Анастасия Певнева, Олеся Некрасова, Ксения Блаженко и Ксения Панасенко; юноши до 17 лет – Богдан Терехин, Мидат Костюк, Олег Ерохин, Эдгар Смбатян и Ярослав Винников; девушки до 17 лет – Зарина Гареева, Мария Домашенко, Алевтина Кравченко, Полина Данилевская, Любовь Калашникова и Назифе Рамазанова; юниоры до 19 лет – Спартак Рыбальченко, Анатолий Шатров, Рамазан Усеинов, Титан Рыбальченко, Даниил Бурдуленко, Ярослав Винников и Богдан Ровинский; юниорки до 19 лет – Мария Звягинцева, Карина Белокур, Пакизе Зейтуллаева и Анастасия Чернявская.
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С тегами: спорт в Крыму