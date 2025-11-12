В Бахчисарайском районе свекровь пыталась избавиться от невестки. Физически… Правда — была сильно «не в себе»

Следственным отделом по Бахчисарайскому району установлено, что 29 июля текущего года местная жительница в ходе конфликта ударила ножом в область груди свою 39-летнюю невестку и попыталась ее задушить. Потерпевшей удалось вырваться, преступные действия фигурантки были пресечены соседом, а девушке оказана своевременная медицинская помощь. Злоумышленница была задержана во взаимодействии с сотрудниками полиции. Следователем проведен весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств и сбор доказательственной базы.

Согласно результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, в период совершения преступления и далее у фигурантки выявлялось психическое расстройство, которое лишило ее способности осознавать фактический характер своих действий, — сообщили в пресс-службе ведомства.