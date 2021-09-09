В Байдарской долине коттеджный посёлок не построят

На землях сельхозназначения в Байдарской долине не будет построен коттеджный поселок — арбитражный суд Севастополя отклонил иск организации «Али Баир» об изменении категории земель.

Напомним, ранее коллективное сельскохозяйственное предприятие «Красный октябрь» распаевало 62 гектара земель, после чего их приобрело в собственность предприятие «Али Баир». Организация подала иск в отношении департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя об изменении категории земель, имевших сельскохозяйственное назначение. Предприятие утверждало, что земли находятся в границах населенного пункта и должны относиться к категории земель населенных пунктов. Это бы дало возможность построить на 11 участках коттеджный поселок. 20 января 2021 года Арбитражный суд отказал в иске, 21 мая апелляционная коллегия оставила решение суда в силе, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и апелляционным постановлением, организация «Али Баир» подала кассационную жалобу, которая также не была удовлетворена.