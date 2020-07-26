В байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» примут участие артисты Московского цирка Юрия Никулина

Напомним, в этом году байк-шоу «Крах Вавилона» состоится 8-9 августа, традиционно на площадке у горы Гасфорта. Артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре презентуют уникальный номер — воздушный полёт «Герои» (руководитель Стас Богданов) — будет показан впервые и выполнен на высоте, в 3 раза превышающей обычную для данного жанра.

Артисты цирка Никулина являются лауреатами мировых цирковых фестивалей, в том числе «бронза» в Монте Карло и «серебро» — в Париже. Специально на Байк-Шоу номер с тройным сальто будет исполняться впервые на высоте 10-этажного дома. Станислав Богданов ранее принимал участие в байк-шоу 2011 в Новороссийске, где исполнял акробатический номер на крейсере «Михаил Кутузов», — сообщили в пресс-службе мотоклуба «Ночные волки».

Кульминация Байк-Шоу «Крах Вавилона» посвящена 75-летию Великой Победы и состоится 8 августа в 22:30.

Кульминация — это масштабное трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие. Движущиеся диковинные декорации, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений, сотни людей, участвующих в программе — всё это будет подчинено большому замыслу, связанному единой логикой и патриотическим порывом… В кульминации Байк-Шоу примут участие Академический хор Московского метрополитена, Академический большой хор РХТУ им. Д.И. Менделеева. Художественный руководитель и дирижер, главный хормейстер проекта — лауреат гранта Президента России, профессор Борис Тараканов, — анонсируют событие в оргкомитете шоу.

Также зрителей ждет двухдневный концерт с участием групп «Кипелов», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «Ария», «Горшенев», 25/17, «Пилот», КняZz, MORDOR, Эпидемия, Александр Ф. Скляр, ТАЙМ-АУТ, Юлия Андреева и группа «Архипелаг», МЭЙТИ и других, насыщенная спортивная и развлекательная программа на второй день Байк-Шоу — музыкальная программа от юных талантов Крыма, силовое экстремальное шоу «Сильнейшая нация мира», мастер-классы, интерактивы и детско-юношеские соревнования по дзюдо.