Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Балаклаве частично будет перекрыта улица Калича
Новости Республики
В Балаклаве частично будет перекрыта улица Калича
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Балаклаве частично будет перекрыта улица Калича

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:16 26.02.2025

В связи со строительством Балаклавского коллектора в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Крыма и в Севастополе частично перекроют улицу Калича в Севастополя» с 20 марта запланировано частичное перекрытие улицы Калича.

В марте подрядчик, компания «Союздонстрой», приступит к работам по реконструкции КНС-9 и частичной замене коллектора. Существующая труба проходит в теле дороги, и для прокладки новой трубы необходимо перекрыть улицу Калича, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя  и.о. заместителя губернатора Павла Иено.

Работы будут производиться поэтапно с использованием специальной техники. Кроме того, будут построены два новых колодца, а новая труба будет проложена по существующей трассе.

Движение нерезидентов на улицу Калича будет ограничено. Будут размещены схемы организации дорожного движения, установлены соответствующие знаки, обозначающие альтернативные маршруты, – дополнил Павел Иено.

Ориентировочный срок перекрытия — до конца августа. Для минимизации неудобств, особенно во время туристического сезона, в апреле планируется запуск шаттла от Золотой Балки до площади 1 Мая, а также изменение схемы движения 27 маршрута общественного транспорта, который будет заходить на перехватывающую парковку на улице Строителей. Это позволит ограничить движение нерезидентов на площадь 1 Мая, при этом обеспечив доступ для жителей Балаклавы.

Узнайте больше:  Херсонес Таврический приглашает проводить зиму весело - отметить окончание Масленицы

В настоящее время подрядчик уже приступил к подготовительным работам, касающихся инженерных коммуникаций.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Крыма

инфраструктура Крыма

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x