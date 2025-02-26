В Балаклаве частично будет перекрыта улица Калича

В связи со строительством Балаклавского коллектора в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Крыма и в Севастополе частично перекроют улицу Калича в Севастополя» с 20 марта запланировано частичное перекрытие улицы Калича.

В марте подрядчик, компания «Союздонстрой», приступит к работам по реконструкции КНС-9 и частичной замене коллектора. Существующая труба проходит в теле дороги, и для прокладки новой трубы необходимо перекрыть улицу Калича, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. заместителя губернатора Павла Иено.

Работы будут производиться поэтапно с использованием специальной техники. Кроме того, будут построены два новых колодца, а новая труба будет проложена по существующей трассе.

Движение нерезидентов на улицу Калича будет ограничено. Будут размещены схемы организации дорожного движения, установлены соответствующие знаки, обозначающие альтернативные маршруты, – дополнил Павел Иено.

Ориентировочный срок перекрытия — до конца августа. Для минимизации неудобств, особенно во время туристического сезона, в апреле планируется запуск шаттла от Золотой Балки до площади 1 Мая, а также изменение схемы движения 27 маршрута общественного транспорта, который будет заходить на перехватывающую парковку на улице Строителей. Это позволит ограничить движение нерезидентов на площадь 1 Мая, при этом обеспечив доступ для жителей Балаклавы.

В настоящее время подрядчик уже приступил к подготовительным работам, касающихся инженерных коммуникаций.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя