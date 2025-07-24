В Балаклаве — изменения в организации дорожного движения

В связи с ростом количества личного автотранспорта, как местных жителей, так и от туристов, с 25 июля на подъездах и участке перекрытия площади 1 Мая будет введен режим ограниченного проезда. Передвигаться в данной зоне смогут только:

В связи со строительством Балаклавского канализационного коллектора, с 25 июля и до окончания туристического сезона вводятся временные изменения в организацию дорожного движения в районе площади 1 Мая в Балаклаве.

— резиденты Балаклавы (жители улиц 9 Мая, 7 Ноября, Башенной, Кирова, Герасима Рубцова, Калича, Куприна и набережной Назукина);

— сотрудники экстренных служб;

— представители сферы услуг;

— владельцы маломерных судов.

В течение первой недели новая схема будет действовать в тестовом режиме. Пропуски для резидентов можно получить в офисе Балаклавского муниципального округа и в офисе ПАО «Мостотрест». Ранее выданные пропуска остаются действительными. Консультации по вопросам получения пропуска доступны по телефону: 63-00-85.

Контроль за соблюдением пропускного режима будут осуществлять регулировщики подрядной организации, а также сотрудники Департамента транспорта, Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и Севавтодора. Количество дежурных сотрудников на местах будет увеличено.

Городской общественный транспорт продолжит движение по установленному расписанию в приоритетном порядке.

Для гостей Балаклавы будет доступна перехватывающая парковка на улице Строительная. От нее до площади 1 Мая будет курсировать временный маршрут с интервалом движения 15 минут. Также планируется организация аналогичного маршрута от перехватывающей парковки на улице Крестовского (район Шампанерии). Напомним, сейчас на парковку ул. Строителей заезжает маршрут № 27.

Оплата проезда на шаттлах будет осуществляться по городскому тарифу:

— 35 рублей — при оплате наличными;

— 30 рублей — при оплате банковской картой.

На участке перекрытия будет организована работа эвакуаторов, инспекторов дептранса и дежурство сотрудников ГИБДД. Информационные дорожные знаки и схемы проезда к перехватывающим парковкам будут опубликованы дополнительно.

Подрядной организации АО «Союздонстрой» поставлена задача — досрочно завершить часть строительных работ на площади 1 Мая и привести её в надлежащее состояние. В течение следующей недели парковка на площади начнет функционировать вновь.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя