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В Балаклаве - изменения в организации дорожного движения
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Балаклаве — изменения в организации дорожного движения

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:08 24.07.2025

В связи со строительством Балаклавского канализационного коллектора, с 25 июля и до окончания туристического сезона вводятся временные изменения в организацию дорожного движения в районе площади 1 Мая в Балаклаве.

В связи с ростом количества личного автотранспорта, как местных жителей, так и от туристов, с 25 июля на подъездах и участке перекрытия площади 1 Мая будет введен режим ограниченного проезда. Передвигаться в данной зоне смогут только:

 — резиденты Балаклавы (жители улиц 9 Мая, 7 Ноября, Башенной, Кирова, Герасима Рубцова, Калича, Куприна и набережной Назукина);
— сотрудники экстренных служб;
— представители сферы услуг;
— владельцы маломерных судов.

В течение первой недели новая схема будет действовать в тестовом режиме. Пропуски для резидентов можно получить в офисе Балаклавского муниципального округа и в офисе ПАО «Мостотрест». Ранее выданные пропуска остаются действительными. Консультации по вопросам получения пропуска доступны по телефону: 63-00-85.

Контроль за соблюдением пропускного режима будут осуществлять регулировщики подрядной организации, а также сотрудники Департамента транспорта, Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и Севавтодора. Количество дежурных сотрудников на местах будет увеличено.

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Городской общественный транспорт продолжит движение по установленному расписанию в приоритетном порядке.

Для гостей Балаклавы будет доступна перехватывающая парковка на улице Строительная. От нее до площади 1 Мая будет курсировать временный маршрут с интервалом движения 15 минут. Также планируется организация аналогичного маршрута от перехватывающей парковки на улице Крестовского (район Шампанерии). Напомним, сейчас на парковку ул. Строителей заезжает маршрут № 27.

Оплата проезда на шаттлах будет осуществляться по городскому тарифу:

— 35 рублей — при оплате наличными;
— 30 рублей — при оплате банковской картой.

На участке перекрытия будет организована работа эвакуаторов, инспекторов дептранса и дежурство сотрудников ГИБДД. Информационные дорожные знаки и схемы проезда к перехватывающим парковкам будут опубликованы дополнительно.

Подрядной организации АО «Союздонстрой» поставлена задача — досрочно завершить часть строительных работ на площади 1 Мая и привести её в надлежащее состояние. В течение следующей недели парковка на площади начнет функционировать вновь.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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