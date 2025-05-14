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В Балаклаве - на пл. 1-го Мая - введут ограничения на движение транспорта по правой стороне
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Балаклаве — на пл. 1-го Мая — введут ограничения на движение транспорта по правой стороне

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:39 14.05.2025

С 19 мая 2025 года до 12 мая 2026 года на площади 1-го Мая вводится ограничение движения автотранспорта по правой стороне. Там появится выделенная полоса для проезда строительной техники.

Эта временная мера обеспечит беспрепятственный заезд техники, которому ранее мешали автомобили, оставленные в зоне действия запрещающего знака.  При этом парковочная зона будет доступна для остановки и стоянки машин. Такая вынужденная мера вызвана невозможностью проезда строительной техники на набережную Назукина, где реализуется проект строительства яхтенной марины и строительство канализационного коллектора, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Спецтранспорт временно будет проезжать к месту работ по набережной Назукина. Там погружают сваи, на которые будет опираться причал таможенного пункта пропуска.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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