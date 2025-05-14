В Балаклаве — на пл. 1-го Мая — введут ограничения на движение транспорта по правой стороне

С 19 мая 2025 года до 12 мая 2026 года на площади 1-го Мая вводится ограничение движения автотранспорта по правой стороне. Там появится выделенная полоса для проезда строительной техники.

Эта временная мера обеспечит беспрепятственный заезд техники, которому ранее мешали автомобили, оставленные в зоне действия запрещающего знака. При этом парковочная зона будет доступна для остановки и стоянки машин. Такая вынужденная мера вызвана невозможностью проезда строительной техники на набережную Назукина, где реализуется проект строительства яхтенной марины и строительство канализационного коллектора, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.