В Балаклаве — на пл. 1-го Мая — введут ограничения на движение транспорта по правой стороне

С 19 мая 2025 года до 12 мая 2026 года на площади 1-го Мая вводится ограничение движения автотранспорта по правой стороне. Там появится выделенная полоса для проезда строительной техники.
Эта временная мера обеспечит беспрепятственный заезд техники, которому ранее мешали автомобили, оставленные в зоне действия запрещающего знака. При этом парковочная зона будет доступна для остановки и стоянки машин. Такая вынужденная мера вызвана невозможностью проезда строительной техники на набережную Назукина, где реализуется проект строительства яхтенной марины и строительство канализационного коллектора, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Спецтранспорт временно будет проезжать к месту работ по набережной Назукина. Там погружают сваи, на которые будет опираться причал таможенного пункта пропуска.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: инфраструктура Крыма