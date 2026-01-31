В Балаклаве начались подготовительные работы перед реставрацией кинотеатра «Родина»

Возрождение одного из старейших кинотеатров Крыма станет первым шагом в комплексе работ по сохранению уникальных зданий набережной Балаклавы. Собственник «Родины» приступил к подготовительным работам перед основными реставрационными. По согласованию с Севприроднадзором были удалены зеленые насаждения, заполонившие двор летнего кинотеатра и все пространство вокруг здания. Краснокнижных растений среди них не было. Теперь мастера демонтируют пристройки к историческому объекту, которые появились в разные годы и не являются частью ОКН. Например, это стенка во дворе летнего кинотеатра и кинооператорская будка.

Перед началом работ мы провели личные встречи с соседями — жителями находящихся рядом домов. С людьми побеседовали, уточнили их пожелания. Также вступили в их домовой чат, чтобы своевременно уведомлять о мероприятиях, которые могут привести к затруднениям. Ведем постоянное общение с заведующей детского сада, который находится рядом. Договорились, что в тихие часы мы не проводим шумные или вибрационные работы, чтобы не нарушить сон детей, — пояснил руководитель проекта генподрядной организации ООО «Гарден Сити» Максим Какора.

В 2026 году планируется приступить к основному этапу — реставрации кинотеатра. В конце 2025 года было получено разрешение на строительство и разрешение на реставрацию. Проект получил положительное заключение госэкспертизы и согласован с Севнаследием.

Здание будут приводить к историческому виду начала XX века. Тогда в нишах главного фасада стояли скульптуры, которые позже были утрачены. Их восстановят по старым фотографиям. Здание построено в 1910-1014 годах по проекту архитектора Георгия Долина в стиле раннего модерна, назывался кинотеатр Mon repos — с французского «мой отдых».

При этом «Родина» сохранит своё историческое назначение: после завершения реставрации здесь снова будут показывать кино — для этого оборудуют три современных кинозала, восстановят летний кинотеатр. Также здесь появится кафе-бистро «Монрепо» и панорамный кинобар, туристско-информационный клуб и выставочное пространство — кино-культурный центр «Родина» планирует активно сотрудничать с местными художниками.

Новый собственник готов вложить в реставрацию кинотеатра сотни миллионов рублей из собственных средств. Для инвестора этот дорогостоящий и технически сложный проект является социальным.

Ранее на объекте культурного наследия, известном балаклавцам и севастопольцам как кинотеатр «Родина», прошли противоаварийные работы, чтобы сохранить здание от разрушения. На этом этапе специалисты из реставрационно-производственного объединения «Тавр» устранили сплошное протекание крыши здания кинотеатра и летней сцены, которое не давало возможности просыхать конструкциям здания, зафиксировали аварийные конструкции кинотеатра и летней сцены, в том числе, со стороны территории детского сада, установили ограждение по периметру территории, установили защитные щиты на оконных проемах, дверные проемы закрыли временными металлическими дверьми, территорию очистили от бытового мусора.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя