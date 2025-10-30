В Балаклаве намерены привести в порядок исторические здания

В Балаклаве приведут в порядок исторические здания. Работы будут проведены в соответствии с первоначальным обликом зданий, а реконструкция объектов культурного наследия будет проходить в строгом соответствии с охранными обязательствами, которые диктует статус ОКН.

Документация на реставрацию с приспособлением таких объектов как «Кинотеатр «Монпепос», «Дача Щербина» и «Дача врача Педькова» сейчас проходит Государственную экспертизу. Документация по «Балаклавскому дому Князя Ф.Ф. Юсупова. Архитектор А.Н. Померанцев» — в разработке. Напомним, что противоаварийные работы на объекте культурного наследия «Кинотеатр «Монпепос» (так называется объект в официальных документах) экспертами из реставрационно-производственного объединения «Тавр» завершены. После реставрации здание сохранит свое назначение, и здесь снова будут показывать кино.

В январе 2025 года распоряжением Правительства Российской Федерации несколько зданий были исключены из реестра объектов культурного наследия. Речь о домах с зеленой крышей в конце набережной Назукина, а именно о «Даче Соколовой», «Даче врача Педькова» и «Доме Михайли, городского головы Севастополя». К сожалению, в 2008-2011 годах под видом реконструкции здания разобрали, а затем возвели заново. Тогда же на первых этажах дач 1910-х годов постройки появились современные гаражи. Севастополь получил, по сути, новоделы. В процессе некоторые архитектурные элементы пропали, другую часть оригинальных элементов заменили на внешне схожие из современных материалов. В ходе такого ремонта исторические объекты потеряли свою историко-культурную ценность, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.