Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Балаклаве намерены привести в порядок исторические здания
Новости Республики
В Балаклаве намерены привести в порядок исторические здания
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Балаклаве намерены привести в порядок исторические здания

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 17:34 30.10.2025

В Балаклаве приведут в порядок исторические здания. Работы будут проведены в соответствии с первоначальным обликом зданий, а реконструкция объектов культурного наследия будет проходить в строгом соответствии с охранными обязательствами, которые диктует статус ОКН.

Документация на реставрацию с приспособлением таких объектов как «Кинотеатр «Монпепос», «Дача Щербина» и «Дача врача Педькова» сейчас проходит Государственную экспертизу. Документация по «Балаклавскому дому Князя Ф.Ф. Юсупова. Архитектор А.Н. Померанцев» — в разработке.  Напомним, что противоаварийные работы на объекте культурного наследия «Кинотеатр «Монпепос» (так называется объект в официальных документах) экспертами из реставрационно-производственного объединения «Тавр» завершены. После реставрации здание сохранит свое назначение, и здесь снова будут показывать кино.

В январе 2025 года распоряжением Правительства Российской Федерации несколько зданий были исключены из реестра объектов культурного наследия. Речь о домах с зеленой крышей в конце набережной Назукина, а именно о «Даче Соколовой», «Даче врача Педькова» и «Доме Михайли, городского головы Севастополя». К сожалению, в 2008-2011 годах под видом реконструкции здания разобрали, а затем возвели заново. Тогда же на первых этажах дач 1910-х годов постройки появились современные гаражи. Севастополь получил, по сути, новоделы. В процессе некоторые архитектурные элементы пропали, другую часть оригинальных элементов заменили на внешне схожие из современных материалов. В ходе такого ремонта исторические объекты потеряли свою историко-культурную ценность, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Сейчас, когда статус снят, будут проведены восстановительные работы не по итогам варварской переделки начала 2010-х годов, а в первоначальном стиле по историческим документам. Все реставрационные работы будут произведены за счет частных средств новым собственником.

Узнайте больше:  Севастополь - лидер по росту рождаемости в России

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x