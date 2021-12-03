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В Балаклаве обнаружен туп младенца… в мусорном контейнере
Фото: Следком

В Балаклаве обнаружен туп младенца… в мусорном контейнере

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 19:15 03.12.2021

Прокуратура и Следком проводят проверку по факту обнаружения тела новорожденного в Балаклаве.

Установлено, что 3 декабря текущего года около 11.30 в мусорном контейнере по ул. Новикова обнаружен труп новорожденного младенца. В настоящее время следственными органами проводятся следственно-оперативные действия по установлению причин и обстоятельств произошедшего и личности родителей. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, поставлены в прокуратуре на контроль, — сообщили в прокуратуре.

В Следкоме уточнили:

Проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления возраста младенца и причины его смерти, а также устанавливается лицо, причастное к совершению данного преступления.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

В Балаклаве обнаружен туп младенца… в мусорном контейнере

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