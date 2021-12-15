В Балаклаве отдала мошеннику 800 тысяч рублей. Обещал выполнить монтаж кровли

Полицейские установили, что в июле текущего года 60-летняя жительница Балаклавы обратилась к знакомому строителю с просьбой осуществить монтаж кровли её дома.

Мужчина согласился и потребовал предоплату в размере 800 тысяч рублей. Поскольку строитель ранее уже выполнял в её доме строительные работы, женщина, не сомневаясь, отдала ему требуемую сумму. Однако знакомый не стал выполнять условия договора: полученные для ремонта деньги он потратили на свои нужды и скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району задержали 40-летнего мошенника, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до шести лет лишения свободы.