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Полиция задержала жителя Орловской области. Обманом выманивал у деньги у севастопольцев

В Балаклаве отдала мошеннику 800 тысяч рублей. Обещал выполнить монтаж кровли

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:41 15.12.2021

Полицейские установили, что в июле текущего года 60-летняя жительница Балаклавы обратилась к знакомому строителю с просьбой осуществить монтаж кровли её дома.

Мужчина согласился и потребовал предоплату в размере 800 тысяч рублей. Поскольку строитель ранее уже выполнял в её доме строительные работы, женщина, не сомневаясь, отдала ему требуемую сумму. Однако знакомый не стал выполнять условия договора: полученные для ремонта деньги он потратили на свои нужды и скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району задержали 40-летнего мошенника, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до шести лет лишения свободы.

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В Балаклаве отдала мошеннику 800 тысяч рублей. Обещал выполнить монтаж кровли

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