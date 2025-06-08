В Балаклаве открыли обновленную Доску почёта

Каждую первую субботу июня Балаклава отмечает годовщину со дня выделения города и близлежащих сел в отдельную административную единицу. С этим праздником жителей поздравил губернатор Михаил Развожаев. По традиции в Балаклаве открыли обновлённую Доску Почета.

На нее попали 8 коллективов и 21 житель Балаклавы: участница Великой Отечественной войны, врачи и виноделы, работники образования и культуры, сотрудники противопожарной службы, полиции, суда, работники рудоуправления, волонтеры.

Михаил Развожаев в своем выступлении особо подчеркнул, что открытие Доски Почета — это возможность поблагодарить самых заслуженных жителей города.

В Балаклаве живут люди, которые по-особенному чувствуют землю, по-особенному гордятся этим замечательным местом. А, конечно, любое место его прежде всего создают люди, характеры. Те, кто каждый день здесь работает, переживает за то, чтобы город расцветал. Сейчас мы понимаем, что Балаклава испытывает трудности, связанные с масштабными строительными работами. После того, как все будет завершено, результат произойдет все наши ожидания, и Балаклава станет еще краше, — сказал глава города.

Губернатор также вручил награды сотрудникам городской больницы № 9 в связи со 135-летием медицинского учреждения.

У нашей замечательной 9-й больницы большой юбилей — 135 лет. Я счастлив вручить награды нашим замечательным врачам, тем, кто заботится о здоровье балаклавцев. Больница знаменитая, особенно отдельные направления оценены высоко на уровне нашей страны, и она, конечно, будет и дальше развиваться», — сказал Михаил Развожаев.

Балаклава — действительно удивительное место, которая всегда славилась своими людьми, отметил председатель Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев.

Хочется поздравить всех тех, чьи портреты мы сегодня видим на обновленной доске Почета, всех награжденных. Примите искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд. Город по достоинству оценил ваш труд, ваши старания. И, конечно, хочется пожелать в этот день всем вам крепкого здоровья, новых успехов, профессиональных достижений на благо Балаклавского округа, на благо нашего любимого Города-Героя Севастополя, — сказал спикер парламента.

Депутат Государственной Думы Татьяна Лобач в своем выступлении подчеркнула, что в этом году открытие Доски Почета особенное: в 80-ю годовщину Великой Победы на неё занесена участница Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Балаклавского муниципального округа города Севастополя Анна Ивановна Климанова.

Я хочу поздравить с этим замечательным праздником все коллективы, поблагодарить за труд, потому что Балаклава — это ее жители. Сегодня мы открываем обновленную доску Почета, и это событие особенное: в год 80-летия нашей Победы, на доску Почета занесена ветеран Анна Ивановна Климанова — ей 101 год и она сегодня с нами. Нам есть на кого равняться! Балаклава уверенно идёт вперед и уверена, что наша замечательная жемчужина будет сиять на благо и Города-Героя Севастополя, и всей страны, — сказала депутат.

В Севастополе нет ни одного человека, который не любил бы Балаклаву, сделала акцент сенатор Российской Федерации Лариса Мельник.

Прекрасный город, прекрасные люди, места такие чудесные, что нет в Севастополе ни одного человека, который не любил бы Балаклаву. Каждый из нас сюда стремится пройтись по улочкам, вдохнуть запах моря, прокатиться на катере, полюбоваться прекрасными видами. Очень здорово, что Балаклава продолжает процветать — так будет и дальше», — подчеркнула сенатор.

Глава внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ Евгений Бабошкин поздравил балаклавцев с праздником.

С большим удовольствием сегодня мы открываем новую Доску Почета — это признание заслуг коллективов и тех людей, которые делают нашу Балаклаву краше. Спасибо руководству города за то, что отмечают успехи наших жителей, — заключил глава Балаклавского муниципалитета.

На Доску Почета Балаклавского района внесены:

— коллектив горно-транспортного цеха производственной дирекции обособленного подразделения в городе Севастополе Акционерного общества «Балаклавское рудоуправление имени Горького» (начальник цеха — Пекус Антон Павлович)

— коллектив цеха розлива и отделки Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Золотая Балка» (начальник цеха – Кукушкин Андрей Игоревич)

— коллектив хирургического отделения стационара Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская больница № 9» (заведующий отделением — Непомнящий Виктор Геннадьевич)

— коллектив Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя Советского Союза Владимира Ивановича Герасимова» (директор — Иващенко Наталья Николаевна)

— коллектив Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская детская музыкальная школа № 4» (директор — Самошкина Наталья Сергеевна)

— народный ансамбль песни «Посиделки» Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Балаклавский Дворец культуры» (руководитель — Мезеря Александр Александрович)

— волонтерская группа «Балаклава маскировочные сети» (руководитель — Сагитова Любовь Дмитриевна)

— молодежный совет Балаклавского муниципального округа (председатель — Хорошавин Владимир Алексеевич)

— Климанова Анна Ивановна — участница Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Балаклавского муниципального округа города Севастополя

— Басова Елена Сергеевна — администратор Балаклавского районного суда города Севастополя

— Богданова Ирина Михайловна — заместитель директора по учебно-воспитательной работе Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза Герасима Архиповича Рубцова»

— Васильева Ирина Владимировна — мастер участка ремонтно-механического участка технической дирекции обособленного подразделения в городе Севастополе Акционерного общества «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького»

— Гаврило Валерий Михайлович — начальник по безопасности Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Золотая Балка»

— Давыдченко Владимир Владимирович — директор Государственного казенного учреждения города Севастополя «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя»

— Добрюк Нина Геннадьевна — заместитель директора, специалист по закупкам Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Балаклавский дом детского и юношеского творчества»

— Дутка Наталья Васильевна — операционная медицинская сестра (операционного блока в составе хирургического отделения) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская больница № 9»

— Казачинская Людмила Николаевна — старший специалист 1 разряда прокуратуры Балаклавского района города Севастополя

— Казмирчук Людмила Анатольевна — хормейстер Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Балаклавский Дворец культуры»

— Коробкова Инна Викторовна — методист Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Севастопольский хореографический центр «Радость»

— Лосива Тамара Владимировна — председатель территориального общественного самоуправления «Карань» внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ

— Матюха Наталия Николаевна — главный специалист отдела по благоустройству местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа

— Можаровский Евгений Анатольевич — командир отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Балаклавскому району, прапорщик полиции

— Перова Светлана Викторовна — главный специалист Отдела записи актов гражданского состояния Балаклавского района города Севастополя Управления записи актов гражданского состояния города Севастополя

— Плесовских Наталия Юрьевна — председатель Территориальной избирательной комиссии Балаклавского района города Севастополя

— Смирнова Марина Николаевна — мастер участка санитарной очистки Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Балаклавского района»

— Сухойванов Павел Сергеевич — помощник начальника караула 4 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Севастополю, старший прапорщик внутренней службы

— Тюрин Денис Сергеевич — тренер-преподаватель по боксу Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Спортивная школа № 7»

— Цысь Ирина Владимировна — заместитель директора по учебно-воспитательной работе Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 25 имени капитана Марка Семеновича Драпушко»

— Якунина Вера Николаевна — председатель первичной ветеранской организации Местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Балаклавского муниципального округа города Севастополя

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения города Севастополя» присвоено:

— Зиминой Марине Сергеевне — заведующему отделом — врачу-акушеру-гинекологу отдела контроля качества медицинской помощи городской больницы № 9

— Ипатовой Ирине Вячеславовне — главной медицинской сестре городской больницы № 9

— Непомнящему Виктору Геннадьевичу — заведующему хирургическим отделением стационара — врачу-хирургу городской больницы № 9

— Поздняковой Наталии Анатольевне — заведующему клинико-диагностической лабораторией — врачу-лаборанту городской больницы № 9

— Яковлевой Ольге Анатольевне — врачу-акушеру-гинекологу гинекологического отделения стационара городской больницы № 9

За добросовестный труд, большой личный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя, сохранение и преумножение традиций милосердия медалью имени Даши Севастопольской награждены:

— Поликарпова Марина Александровна — старшая медицинская сестра хирургического отделения стационара городской больницы № 9

— Прохорова Татьяна Владимировна — старшая медицинская сестра гинекологического отделения стационара городской больницы № 9

— Синицына Вера Владимировна — медицинская сестра палатная (постовая) терапевтического отделения стационара городской больницы № 9

Почетным знаком «За заслуги перед Балаклавой» награждены:

— Сихарулидзе Мурад Семенович — художник-керамист

— Тюрин Олег Сергеевич — тренер-преподаватель по боксу Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Спортивная школа № 7»

— Протасова Надежда Анатольевна — директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Балаклавский дом детского и юношеского творчества»

— коллектив Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская больница № 9» (главный врач – Волкова Елена Васильевна)

источник: пресс-служба Правительства Севастополя