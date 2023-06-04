В Балаклаве открыли обновлённую Доску Почёта

Обновленную Доску Почета, на которую попали 8 коллективов и 21 житель Балаклавы, открыли накануне дня муниципального округа. Это медики, педагоги, волонтеры, виноградари, работники сферы культуры:

1. Актив первичной общественной организации ветеранов поселка Сахарная головка Местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Балаклавского муниципального округа города Севастополя (председатель – Злобина Анна Вадимовна);

2. Коллектив карьера производственной дирекции акционерного общества «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького» (начальник карьера – Хлыстов Сергей Александрович);

3. Коллектив дирекции по сельскому хозяйству Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Золотая Балка» (директор по сельскому хозяйству – Гаркавый Вячеслав Олегович);

4. Коллектив травматолого-ортопедического отделения стационара Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская больница № 9» (заведующий отделением – врач-травматолог-ортопед Олиниченко Геннадий Дмитриевич);

5. Коллектив Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Севастополя «Детский сад № 71» (заведующий – Тимченко Анна Владимировна);

6. Коллектив детско-юношеского клуба «Чайка» Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя» (педагог-организатор — Хорошавин Владимир Алексеевич);

7. Коллектив библиотеки–филиала № 21 им. А. Куприна Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Региональная информационно-библиотечная система» (заведующий – Пинчук Наталья Викториевна);

8. Образцовый самодеятельный коллектив шоу-группа «Звездочки» Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Балаклавский Дворец культуры» (руководитель – Белова Ирина Андреевна);

9. Гапон Виктория Валериевна – главный бухгалтер АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького»;

10. Гордая Елена Васильевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель физической культуры школы № 25 имени капитана Марка Семеновича Драпушко;

11. Подполковник полиции Горобцова Александра Викторовна – начальник отдела дознания отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Балаклавскому району;

12. Дербенёва Елена Сергеевна – главный бухгалтер Совета Балаклавского муниципального округа;

13. Жигулина Виктория Викторовна – помощник прокурора Балаклавского района города Севастополя;

14. Калищук Валерия Николаевна – председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 11 Балаклавского района города Севастополя;

15. Кравец Ирина Ивановна – депутат Совета Балаклавского муниципального округа города Севастополя III созыва;

16. Костяникова Виктория Вениаминовна – заведующая культурно-массового отдела Балаклавского Дворца культуры;

17. Левко Екатерина Алексеевна – методист, педагог дополнительного образования Балаклавского дома детского и юношеского творчества;

18. Полякова Виктория Васильевна – старшая медицинская сестра отделения медицинской реабилитации Севастопольской городской больницы № 9;

19. Родюков Сергей Петрович – директор спортивной школы № 7;

20. Рославцев Александр Васильевич – тренер-преподаватель по волейболу спортивной школы № 7;

21. Руденко Ярослав Викторович – артист Шоу группы «Гуляй душа» Балаклавского Дворца культуры;

22. Рыбалкин Евгений Владимирович – начальник 4 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по г. Севастополю, капитан внутренней службы;

23. Сёмина Ирина Владимировна – главный специалист общего отдела Балаклавского районного суда города Севастополя;

24. Майор юстиции Ушаков Илья Эдуардович — заместитель руководителя следственного отдела по Балаклавскому району города Севастополя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю;

25. Хрипко Мария Анатольевна – начальник финансового отдела местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа;

26. Черкасова Галина Алексеевна – ответственный секретарь местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Балаклавского муниципального округа города Севастополя;

27. Щавинская Светлана Николаевна — главный специалист отдела предоставления льгот и субсидий управления труда и социальной защиты населения Балаклавского района департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя;

28. Юдина Евгения Анатольевна – виноградарь общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Золотая Балка»;

29. Юранова Елена Александровна – директор школы № 17 имени Героя Советского Союза, Полного Кавалера ордена Славы Николая Ивановича Кузнецова.

У Балаклавы всегда есть своя особенная стать, особая атмосфера, и живут здесь, конечно, особые люди. Есть прекрасная традиция, которая сохраняется в Балаклаве — перед Днем города обновляется Доска Почета, на которой появляются замечательные люди, замечательные жители города, которые внесли особый вклад в его развитие. Очень приятно, что когда смотрю на Доску Почета, практически всех узнаю, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Также глава города наградил и вручил благодарственные письма тем, кто своими делами каждый день вносит свой вклад в развитие Балаклавы: Якуниной Вере Николаевне – члену Президиума местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Балаклавского муниципального округа города Севастополя, Матюхе Наталии Николаевне — главному специалисту отдела по благоустройству местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа, Зыбкину Александру Леонидовичу – начальнику отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности технической дирекции Балаклавского рудоуправления им. А.М Горького, Польчиной Марине Николаевне – помощнику председателя общественного совета во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Балаклавского муниципального округа, Тараненко Владимиру Васильевичу — председателю ТОС «Хмельницкое», Широкову Виктору Николаевичу – депутату Совета Балаклавского муниципального округа, председателю ТОС «Балаклава», Ямщиковой Марине Андреевне — волонтеру.

Кроме того, в ходе торжественного мероприятия свои первые паспорта получили юные жители города. Документы 14-летним балаклавцам вручили губернатор Михаил Развожаев, спикер Законодательного Собрания Владимир Немцев и глава Балаклавского МО Евгений Бабошкин.

Особенно приятно было сегодня вручить юным балаклавцам их первые в жизни паспорта, уверен, что в недалеком будущем эти дети обязательно прославят свою родную Балаклаву, — поделился Михаил Развожаев.

Справочно:

5 июня 2023 года Балаклава отметит 102 года со дня выделения города и близлежащих сел в отдельную административную единицу.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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