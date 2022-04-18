В Балаклаве отметили 78-ую годовщину освобождения

Торжественные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, прошли в Балаклаве утром. Жители Балаклавы прошли в торжественном шествии вместе с ветеранами, участниками бессмертного полка и военной техникой 40-х годов от памятника генерал-майору Петру Новикову до Обелиска защитникам и освободителям Балаклавы.

18 апреля 1944 года – священная дата для всех севастопольцев. Именно в этот день, 78 лет назад, Балаклава была освобождена от фашистов. Ни на один день в Севастополе не прерывалась традиция помнить о героическом освобождении, говорить и гордиться Победой. Мы благодарны ветеранам, которые с нами. Помним о тех, кого уже нет. Мы впервые празднуем этот день без Бориса Павловича Малько. Это тяжелая утрата для каждого из нас, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатор города Михаила Развожаева.

Поздравляя всех севастопольцев с 78-й годовщиной освобождения Балаклавы, севастопольский губернатор отметил, что в этом году празднование Дня Победы приобретает еще один смысл:

Совсем недавно казалось невероятным, что сегодня нашей стране снова придётся бороться с фашизмом. За последние восемь лет на Украине расцвел нацизм и наследники наших прадедов и дедов продолжают бороться с этой чумой для того, чтобы она не пришла на нашу землю. Мы поддерживаем нашу армию и Президента. Севастопольцы выступают за мир без нацизма.

Справочно

Оборона Балаклавы длилась с 4 ноября 1941 года по 29 июня 1942 года. В 1944 году, 15-16 апреля, советские войска вышли к оборонительным рубежам противника, и уже 18 апреля Балаклава была освобождена в результате Крымской операции. Только взяв этот рубеж, можно было начать штурм Сапун-горы и в дальнейшем освободить весь Севастополь.

В Балаклаве и ее окрестностях более ста памятников героизму советских воинов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя