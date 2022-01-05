В Балаклаве отремонтируют старейший севастопольский кинотеатр

Реставрация старейшего кинотеатра Севастополя – «Родина» расположенного на набережной Балаклавской бухты, предусмотрена проектом создания яхтенной марины в Балаклаве. Одно «но» — проводить реконструкцию (и реставрацию) будут за счет «привлеченных» источников.

В основу концепции проекта создания яхтенной марины и развития прилегающих территорий заложен принцип сохранения объектов культурного наследия и воссоздания планировочной структуры исторической части застройки бухты, создание новых объектов современной архитектуры, не противоречащих исторической. В рамках реализации приоритетного проекта «Развитие Балаклавы» планируется восстановление объектов культурного наследия и исторических памятников, расположенных в границах проекта, в том числе кинотеатра «Родина», за счет иных источников финансирования, — сообщает ТАСС .

Кроме того, в Балаклаве планируется реконструкция административного здания на Таврической набережной, там разместится администрация марины. Участок морского пункта пропуска через государственную границу РФ разместится в здании объекта культурного наследия «Водолечебница имени К. С. Гинали», которое предварительно будет отреставрировано.

Построенный в начале ХХ века кинотеатр на набережной Балаклавской бухты находится в заброшенном состоянии, власти неоднократно заявляли о намерениях его отреставрировать. Проект подготовлен, однако сроки начала работ несколько раз сдвигались, в том числе из-за отсутствия финансирования.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин еще в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, который планируется реализовать до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя.

Генеральным проектировщиком марины, рассчитанной на 600 судов, является ООО «Стройгазмонтаж». Для создания марины планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистку прибрежной полосы, инженерную подготовку территории. Необходимо будет также реконструировать причалы, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения.

Вице-губернатор Севастополя Мария Литовко сообщала, что проектирование завершено, работы начнутся в 2022 году. Первым участком будет Таврическая набережная, не ранее 2023 года начнется реконструкция центрально набережной Назукина, всего же проект рассчитан на 48 месяцев. Стоимость работ оценивается в 9,4 млрд. рублей, подрядчиком выступит ПАО «Мостотрест», которая участвовала в строительстве Крымского моста.

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