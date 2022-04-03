В Балаклаве поисковики нашли останки на бывших огневых позициях времен ВОВ

2 апреля состоялся очередной совместный разведывательно-поисковый выход в район Балаклавы, который осуществили поисковики ПСО «Ялта-Память» Поискового объединения «КРЫМСКИЙ РУБЕЖ» Регионального отделения ДОСААФ России РК и ПО «ЯлКИР» МО ДОСААФ России по МО ГО Ялта.

В ходе работ, на бывших огневых позициях времен ВОВ, было обнаружено массу сопутствующего материала и фрагментированные костные останки. Более тщательные работы в этом районе будут продолжены, в рамках Межрегиональной поисковой экспедиции «Севастопольский рубеж» которая планируется к проведению с 23 апреля по 8 мая на территории Балаклавского района города Севастополя, — сообщили в Местном отделении ДОСААФ России в Ялте.