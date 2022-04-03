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В Балаклаве поисковики нашли останки на бывших огневых позициях времен ВОВ

В Балаклаве поисковики нашли останки на бывших огневых позициях времен ВОВ

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 19:34 03.04.2022

2 апреля состоялся очередной совместный разведывательно-поисковый выход в район Балаклавы, который  осуществили поисковики ПСО «Ялта-Память» Поискового объединения «КРЫМСКИЙ РУБЕЖ» Регионального отделения ДОСААФ России РК и ПО «ЯлКИР» МО ДОСААФ России по МО ГО Ялта.

В ходе работ, на бывших огневых позициях времен ВОВ, было обнаружено массу сопутствующего материала и фрагментированные костные останки.   Более тщательные работы в этом районе будут продолжены, в рамках Межрегиональной поисковой экспедиции «Севастопольский рубеж» которая планируется к проведению с 23 апреля по 8 мая на территории Балаклавского района города Севастополя, — сообщили в Местном отделении ДОСААФ России в Ялте.

В Балаклаве поисковики нашли останки на бывших огневых позициях времен ВОВ В Балаклаве поисковики нашли останки на бывших огневых позициях времен ВОВ В Балаклаве поисковики нашли останки на бывших огневых позициях времен ВОВ В Балаклаве поисковики нашли останки на бывших огневых позициях времен ВОВ

фото: Местное отделение ДОСААФ России в Ялте

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