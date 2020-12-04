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В Балаклаве построят третий коронавирусный модуль
фото: пресс-служба Правительства Севастсополя

В Балаклаве построят третий коронавирусный модуль

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:58 04.12.2020

О том, что в Балаклаве построят третий коронавирусный модуль в эфире телеканала СТВ рассказал Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ситуация в зимний период с коронавирусом будет продолжаться. Продолжаем наращивать коечную мощность — начали строительство еще одного модуля в больнице №9. В Балаклаве он нам нужен, чтобы обеспечить быструю сортировку перед размещением. Но и койки там будут задействованы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

В настоящее время в инфекционной больнице строится второй модуль для больных COVID-19 на 34 бокса суммарным объемом 68 коек с кислородом. При необходимости в этом модуле можно будет увеличить количество коек на треть. Строительные работы планируется завершить до середины декабря.

В Балаклаве построят третий коронавирусный модуль

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