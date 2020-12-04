О том, что в Балаклаве построят третий коронавирусный модуль в эфире телеканала СТВ рассказал Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ситуация в зимний период с коронавирусом будет продолжаться. Продолжаем наращивать коечную мощность — начали строительство еще одного модуля в больнице №9. В Балаклаве он нам нужен, чтобы обеспечить быструю сортировку перед размещением. Но и койки там будут задействованы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

В настоящее время в инфекционной больнице строится второй модуль для больных COVID-19 на 34 бокса суммарным объемом 68 коек с кислородом. При необходимости в этом модуле можно будет увеличить количество коек на треть. Строительные работы планируется завершить до середины декабря.