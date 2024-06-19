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В Балаклаве появится «Яхтенная деревня»
иллюстрация: Департамент архитектуры Севастополя

В Балаклаве появится «Яхтенная деревня»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:51 19.06.2024

Комплекс с гостиницами и рекреационными объектами создадут на площади в 200 га в районе яхтенной марины в Балаклаве, сообщили в Минстрое РФ.

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма определен как приоритетный для Севастополя. В июне 2024 года в интервью ТАСС губернатор города Михаил Развожаев отмечал, что объем частных инвестиций в инфраструктуру яхтенной марины как минимум втрое превысит вложения государства и составит, ориентировочно до 50 млрд рублей.

Для привлечения инвестиций рядом с мариной предусмотрено создание рекреационного комплекса «Яхтенная деревня». На общей площади 200 га рядом с бухтой определены 63 участка для строительства гостиниц и рекреационных объектов, — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

Яхтенную марину создают при координации Минстроя РФ по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». По контракту предусмотрены реконструкция и строительство причальной инфраструктуры с длиной причалов до 1941 метров, современной инфраструктуры для обслуживания яхт в прибрежной зоне, создание благоустроенной набережной. Будет обустроена стоянка для 613 судов, появятся заправочные станции на воде. Увеличится и улучшится причальная территория.

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Всего на объекте задействованы 200 специалистов и 36 единиц техники. Общая строительная готовность составляет 25%, сообщили в Минстрое.

источник: «Севастопольская газета»

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