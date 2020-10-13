В Балаклаве приступили к асфальтированию центральной улицы

В Балаклаве идет ремонт улицы Новикова (участка от улицы Ракетной до улицы Мира). Работы проводит ГБУ «Севавтодор» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Вчера мы закончили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, сейчас выполняем работы по устройству выравнивающего слоя. Позже будет уложен верхний слой. Общая площадь объекта 9 тыс. кв. метров, — рассказал начальник отдела технического контроля ГБУ «Севавтодор» Николай Калягин.

В настоящее время в работах принимают участие 28 человек и задействовано восемь единиц дорожной техники. Дорогу должны сдать в этом году.

Всего в Балаклавском районе в этом году запланирован ремонт 25 дорожных объектов общей протяженностью 21 км. На реализацию программы направлено 200 млн. рублей.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.