В Балаклаве ремонтируют сети наружного освещения

Большая часть запланированных на 2021 год работ по освещению дворовых территорий в Балаклаве уже выполнена. Об этом сообщили в правительстве Севастополя. Текущий ремонт сетей наружного освещения уже произведён по следующим адресам: ул. Аксютина, 13-27, 14, 16, 37 (подход к средней школе №25), ул. Солнечная, 27а, 29, ул. Флюсовая, 3-13, ул. Новикова, 15, 17, 21, 23, ул. Невская, 5, ул. Терлецкого, 13, 24.

Завершаются работы у дома № 22 на ул. Северной — установлена опора освещения, будут смонтированы светильник и линия самонесущего изолированного провода. Кроме того, на этот год «Горсвет» запланировал проведение капитального ремонта сетей на улице Крестовского. Работы будут выполнены на участке от поворота к поселку Первомайское до Балаклавы, — сообщили в правительстве региона.

До конца года в Балаклаве появится 451 новая светоточка.