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«Верево Сити»
В Балаклаве ремонтируют сети наружного освещения
Фото: правительство Севастополя

В Балаклаве ремонтируют сети наружного освещения

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 18:33 20.08.2021

Большая часть запланированных на 2021 год работ по освещению дворовых территорий в Балаклаве уже выполнена. Об этом сообщили в правительстве Севастополя. Текущий ремонт сетей наружного освещения уже произведён по следующим адресам: ул. Аксютина, 13-27, 14, 16, 37 (подход к средней школе №25), ул. Солнечная, 27а, 29, ул. Флюсовая, 3-13, ул. Новикова, 15, 17, 21, 23, ул. Невская, 5, ул. Терлецкого, 13, 24.

Завершаются работы у дома № 22 на ул. Северной —  установлена опора освещения, будут смонтированы светильник и линия самонесущего изолированного провода. Кроме того, на этот год «Горсвет» запланировал проведение капитального ремонта сетей на улице Крестовского. Работы будут выполнены на участке от поворота к поселку Первомайское до Балаклавы, — сообщили в правительстве региона.

До конца года в Балаклаве появится 451 новая светоточка.

В Балаклаве ремонтируют сети наружного освещения

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