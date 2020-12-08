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В Балаклаве устраняют прорыв на газопроводе
Иллюстрация: пресс-служба правительства Севастополя

В Балаклаве устраняют прорыв на газопроводе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:43 08.12.2020

Сегодня в районе Золотой Балки в Балаклаве произошёл порыв на газопроводе. На место происшествия оперативно выехал вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин.

Ведутся работы по устранению аварии. Причины уточняются. На месте также работают аварийная служба ПАО «Севастопольгаз».  В некоторые районы Балаклавы, до устранения последствий, временно ограничена подача газа.

Как сообщили в ПАО «Севастопольгаз», от газоснабжения отключены улицы: Ахлестина, Лазурная, Междурядная, Загородняя, Волгоградская, Гончарная, Молодогвардейцев, Пригородненская, 40 лет Октября, Коммунаров, Ракетная, Невская, Шелковичная, переулок Фонтанный, Новикова (с №№ 41 по 51 и с 42 по 56). Подача газа потребителям будет восстановлена после устранения последствий прорыва трубы.

 

 

В Балаклаве устраняют прорыв на газопроводе

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