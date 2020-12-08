В Балаклаве устраняют прорыв на газопроводе

Сегодня в районе Золотой Балки в Балаклаве произошёл порыв на газопроводе. На место происшествия оперативно выехал вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин.

Ведутся работы по устранению аварии. Причины уточняются. На месте также работают аварийная служба ПАО «Севастопольгаз». В некоторые районы Балаклавы, до устранения последствий, временно ограничена подача газа.

Как сообщили в ПАО «Севастопольгаз», от газоснабжения отключены улицы: Ахлестина, Лазурная, Междурядная, Загородняя, Волгоградская, Гончарная, Молодогвардейцев, Пригородненская, 40 лет Октября, Коммунаров, Ракетная, Невская, Шелковичная, переулок Фонтанный, Новикова (с №№ 41 по 51 и с 42 по 56). Подача газа потребителям будет восстановлена после устранения последствий прорыва трубы.