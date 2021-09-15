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В Балаклаве в горбольнице № 9 начал работать новый медицинский модуль
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Балаклаве в горбольнице № 9 начал работать новый медицинский модуль

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:05 15.09.2021

В Балаклаве в горбольнице №9 в новом медицинском модуле проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией. В случае снижения заболеваемости модуль может быть использован для других нужд.

Здание рассчитано на 44 койки. Система боксов позволяет обеспечить необходимую для пациентов изоляцию. В каждой палате есть системы подачи кислорода и медицинские консоли с дополнительным оборудованием. Система вентиляции предусматривает трехступенчатую очистку воздуха посредством ультрафиолетовой обработки и системы фильтрации, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Работа нового модуля позволит улучшить условия пребывания пациентов с COVID-19. Здесь будут размещать больных в состоянии средней степени тяжести и тех, у кого коронавирус протекает в тяжелой форме. Медикаменты, расходные материалы, средства индивидуальной защиты имеются в полном объеме.

Напомним, также на территории городской больницы № 9 продолжается строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену. Планируется, что работы будут завершены в декабре.

В Балаклаве в горбольнице № 9 начал работать новый медицинский модуль

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