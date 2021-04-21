В Балаклавской бухте в Севастополе всё-таки создадут яхтенный курорт. Президент сказал

Планы относительно севастопольской Балаклавской бухты Президент России Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному Собранию.

В ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц и другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3-5%. Много пилотных проектов, некоторые только назову. Это развитие Шерегеша – ведущего горнолыжного центра Кузбасса, создание яхтенного курорта в Балаклавской бухте в Севастополе и другие, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Президента РФ.

В рамках развития Балаклавской бухты запланирована реставрация исторических зданий, благоустройство пляжей, создание рекреационного комплекса.

Это современное общественное пространство вдоль бухты с возможностью стоянки судов. Важно, что будет максимально сохранена аутентичность Балаклавы — города с древней историей и традициями. Мы планируем модернизацию всех коммуникаций: полностью обновим инженерную инфраструктуру, расширим дорогу, чтобы правильно организовать пешеходную и автомобильную зоны. Проведём реконструкцию существующих набережных Балаклавской бухты — будет единая набережная, берегоукрепление, капитальный ремонт дорог, а также прилегающей к ним площади. Все работы проводятся с учетом мнений жителей Балаклавы и местного предпринимательского сообщества. Скоро планируем выйти с проектом из экспертизы и начнём строить этапами, не закрывая бухту полностью для посетителей, – отмечает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, Правительством Севастополя в рамках приоритетного проекта «Развитие Балаклавы» также реализуется мероприятие ФЦП – создание яхтенной марины. Мероприятие ФЦП предусматривает строительство яхтенной марины на 600 судов от 6 до 75 метров, создание и благоустройство единой пешеходной набережной.