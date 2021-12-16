Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Балаклавской бухте всё-таки построят яхтенную марину. Контракт заключён

crimeapress_news



реклама в крыму
В Балаклавской бухте всё-таки построят яхтенную марину. Контракт заключён
фото: pxhere.com

В Балаклавской бухте всё-таки построят яхтенную марину. Контракт заключён

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:11 16.12.2021

Строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте начнётся уже в 2022 году.

Исполнителем масштабного проекта в рамках ФЦП Правительством Севастополя определено ПАО «Мостотрест». Компания построила тысячи сложных объектов по всей стране, в частности, участвовала в возведении Крымского моста. Проект прошел Главгосэкспертизу. Стоимость строительных работ оценивается в 9,4 млрд рублей.  В ближайшее время будет создан наблюдательный совет, куда войдут все заинтересованные представители, в том числе судовладельцы, предприниматели, общественные деятели. Первый этап комплексного развития Балаклавской бухты включает в себя реконструкцию Таврической набережной. Здесь будут приведены в порядок все коммуникации – водопровод, электрические сети, газопровод, канализационные и ливневые коллекторы. После этого начнется благоустройство территории. Далее планируется приступить к работам на набережной Назукина, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Балаклавская бухта уже сегодня является центром притяжения для гостей и жителей города. Реконструкция, считают севастопольские власти, позволит кратно увеличить турпоток и инвестиции в территорию.

Узнайте больше:  В собственность Севастополя вернули участки стоимостью более 200 млн рублей

В Балаклавской бухте всё-таки построят яхтенную марину. Контракт заключён

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.