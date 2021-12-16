В Балаклавской бухте всё-таки построят яхтенную марину. Контракт заключён

Строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте начнётся уже в 2022 году.

Исполнителем масштабного проекта в рамках ФЦП Правительством Севастополя определено ПАО «Мостотрест». Компания построила тысячи сложных объектов по всей стране, в частности, участвовала в возведении Крымского моста. Проект прошел Главгосэкспертизу. Стоимость строительных работ оценивается в 9,4 млрд рублей. В ближайшее время будет создан наблюдательный совет, куда войдут все заинтересованные представители, в том числе судовладельцы, предприниматели, общественные деятели. Первый этап комплексного развития Балаклавской бухты включает в себя реконструкцию Таврической набережной. Здесь будут приведены в порядок все коммуникации – водопровод, электрические сети, газопровод, канализационные и ливневые коллекторы. После этого начнется благоустройство территории. Далее планируется приступить к работам на набережной Назукина, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.