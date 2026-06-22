В Балаклавском районе Севастополя провели вакцинацию животных от бешенства

В минувшую субботу ветеринарные врачи провели профилактическую кампанию против бешенства в Балаклавском районе. Всего вакцинировано 182 домашних животных, среди которых 108 собак и 74 кошки.
Вакцинация от бешенства проводится бесплатно и в строгом соответствии с инструкцией к препарату: сертифицированную антирабическую вакцину вводят исключительно клинически здоровым животным. После процедуры владелец получает справку о вакцинации питомца.
Следующая бесплатная вакцинация от бешенства пройдет в Балаклавском районе 27 июня с 10:00 до 14:00. Мобильные прививочные пункты будут работать по следующим адресам:
- СНТ «Дергачи-5А», д. 3, около магазина «Центральный»;
- СНТ «Дергачи-3», д. 169, около продуктового магазина;
- СНТ «Гавань», на конечной остановке маршрута № 195.
Помимо этого, бесплатно привить своих кошек и собак от бешенства можно каждую пятницу в ветеринарной клинике по адресу: улица Могилевская, 16. Справки и запись по телефону: +7 (978) 300-95-15.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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