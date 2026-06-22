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В Балаклавском районе Севастополя провели вакцинацию животных от бешенства

В Балаклавском районе Севастополя провели вакцинацию животных от бешенства

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:53 22.06.2026

В минувшую субботу ветеринарные врачи провели профилактическую кампанию против бешенства в Балаклавском районе. Всего вакцинировано 182 домашних животных, среди которых 108 собак и 74 кошки.

Вакцинация от бешенства проводится бесплатно и в строгом соответствии с инструкцией к препарату: сертифицированную антирабическую вакцину вводят исключительно клинически здоровым животным. После процедуры владелец получает справку о вакцинации питомца.

Следующая бесплатная вакцинация от бешенства пройдет в Балаклавском районе 27 июня с 10:00 до 14:00. Мобильные прививочные пункты будут работать по следующим адресам:

  • СНТ «Дергачи-5А», д. 3, около магазина «Центральный»;
  • СНТ «Дергачи-3», д. 169, около продуктового магазина;
  • СНТ «Гавань», на конечной остановке маршрута № 195.
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Помимо этого, бесплатно привить своих кошек и собак от бешенства можно каждую пятницу в ветеринарной клинике по адресу: улица Могилевская, 16. Справки и запись по телефону: +7 (978) 300-95-15.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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