Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | В Балаклавском районе Севастополя завершается реконструкция водовода в Балаклавском районе
Новости Республики
В Балаклавском районе Севастополя завершается реконструкция водовода в Балаклавском районе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Балаклавском районе Севастополя завершается реконструкция водовода в Балаклавском районе

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:48 28.11.2025

В Балаклавском районе завершается реконструкция магистрального водовода ГУ-3 от посёлка Штурмовое до транспортной развязки «Ялтинское кольцо».

Объект, реализуемый в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», находится в высокой степени готовности и уже в ближайшее время обеспечит стабильное, надёжное и безаварийное водоснабжение не только Балаклавы, но и прилегающих населённых пунктов.

Напомним, существующий стальной водовод, эксплуатируемый десятилетиями, полностью изношен и не справляется с текущими и перспективными потребностями региона. По инициативе ГУПС «Водоканал» реконструкция была включена в программу по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Новый трубопровод прокладывается в две нитки — основную и резервную, — общей протяжённостью почти 8 километров. Это позволяет создать закольцованную схему водоснабжения, что значительно повысит устойчивость системы и исключит риски полного отключения воды при авариях, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела сопровождения строительства линейных объектов ГКУ ГС «ЕДКС» Арсена Петросяна.

На текущий момент основной объём строительных работ завершён. На объекте ежедневно задействованы около 20 рабочих и 10 единиц специализированной техники.

Узнайте больше:  Севастополь: строительная готовность проспекта Античный — 85%

До ввода объекта в эксплуатацию строители  выполнят устройство двух контрольно-соединительных колодцев,  опрессовку и промывку трубопроводов, подключение к действующей городской сети.

Особенность проекта — бережное строительство, то есть минимизация вмешательства в существующую инфраструктуру и природные ресурсы.

На участках, где прокладка проходит под автодорогами,  инженерными коммуникациями и крамнокнижными зелеными насаждениями, используется метод горизонтально-направленного бурения. Здесь на глубине до 6 метров проложен защитный футляр, что позволило сохранить корневые системы и не нанести вреда редкой растительности, — подчеркнул представитель подрядной организации ООО «Юг-строй» Михаил Селюков.

Новый водовод устранит перебои и аварии на старой линии, снизит потери воды, обеспечит резервирование подачи,  создаст условия для дальнейшего социально-экономического развития Балаклавского района, включая расширение жилой и социальной застройки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 29

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.