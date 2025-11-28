В Балаклавском районе Севастополя завершается реконструкция водовода в Балаклавском районе

В Балаклавском районе завершается реконструкция магистрального водовода ГУ-3 от посёлка Штурмовое до транспортной развязки «Ялтинское кольцо».

Объект, реализуемый в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», находится в высокой степени готовности и уже в ближайшее время обеспечит стабильное, надёжное и безаварийное водоснабжение не только Балаклавы, но и прилегающих населённых пунктов.

Напомним, существующий стальной водовод, эксплуатируемый десятилетиями, полностью изношен и не справляется с текущими и перспективными потребностями региона. По инициативе ГУПС «Водоканал» реконструкция была включена в программу по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Новый трубопровод прокладывается в две нитки — основную и резервную, — общей протяжённостью почти 8 километров. Это позволяет создать закольцованную схему водоснабжения, что значительно повысит устойчивость системы и исключит риски полного отключения воды при авариях, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела сопровождения строительства линейных объектов ГКУ ГС «ЕДКС» Арсена Петросяна.

На текущий момент основной объём строительных работ завершён. На объекте ежедневно задействованы около 20 рабочих и 10 единиц специализированной техники.

До ввода объекта в эксплуатацию строители выполнят устройство двух контрольно-соединительных колодцев, опрессовку и промывку трубопроводов, подключение к действующей городской сети.

Особенность проекта — бережное строительство, то есть минимизация вмешательства в существующую инфраструктуру и природные ресурсы.

На участках, где прокладка проходит под автодорогами, инженерными коммуникациями и крамнокнижными зелеными насаждениями, используется метод горизонтально-направленного бурения. Здесь на глубине до 6 метров проложен защитный футляр, что позволило сохранить корневые системы и не нанести вреда редкой растительности, — подчеркнул представитель подрядной организации ООО «Юг-строй» Михаил Селюков.

Новый водовод устранит перебои и аварии на старой линии, снизит потери воды, обеспечит резервирование подачи, создаст условия для дальнейшего социально-экономического развития Балаклавского района, включая расширение жилой и социальной застройки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя