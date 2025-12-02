Прямо сейчас:
В бассейнах крымских рек недобор осадков в ноябре достиг 98%
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:29 02.12.2025

Значительный недобор осадков зафиксировали в Республике Крым в ноябре, по большинству речных бассейнов недобор достиг 76-98%, сообщается на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Первый месяц холодного периода года был очень теплым, благодаря преобладанию тропических воздушных масс. В отличие от первых двух осенних месяцев, в ноябре наблюдался значительный недобор осадков, по большинству речных бассейнов составивший 76-98%. <…> Лишь в среднем течении бассейна реки Салгир выпало 18,6 мм осадков, или 42% нормы. В Крымских горах также отмечен значительный недобор осадков, — говорится в сообщении.

Неблагоприятная ситуация способствовала снижению уровней воды большинства рек, суточные колебания уровней воды были в пределах 1-2 см, преимущественно в сторону понижения.

источник: ТАСС

Просмотры: 8

