В Белогорске брат отомстил сестре за смерть родителей — подозревается в убийстве

8 июня в дежурную часть полиции Белогорска поступило заявление от местной жительницы о том, что ее дядя в ходе семейного конфликта совершил убийство ее матери и пытался убить отца.
Слаженные действия сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Белогорскому району позволили в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемого. Им оказался 63-летний житель Белогорского района. Со слов злоумышленника, желая отомстить сестре за смерть родителей, он нанес ей смертельное ножевое ранение в шею, а затем произвел выстрелы из травматического пистолета в ее мужа, после чего скрылся с места преступления, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы Следственного комитета.
фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
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