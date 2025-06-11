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Новости Республики
В Белогорске брат отомстил сестре за смерть родителей - подозревается в убийстве
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Белогорске брат отомстил сестре за смерть родителей — подозревается в убийстве

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:43 11.06.2025

8 июня в дежурную часть полиции Белогорска поступило заявление от местной жительницы о том, что ее дядя в ходе семейного конфликта совершил убийство ее матери и пытался убить отца.

Слаженные действия сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Белогорскому району позволили в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемого. Им оказался 63-летний житель Белогорского района. Со слов злоумышленника, желая отомстить сестре за смерть родителей, он нанес ей смертельное ножевое ранение в шею, а затем произвел выстрелы из травматического пистолета в ее мужа, после чего скрылся с места преступления, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

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Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы Следственного комитета.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

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