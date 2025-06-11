В Белогорске брат отомстил сестре за смерть родителей — подозревается в убийстве

Слаженные действия сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Белогорскому району позволили в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемого. Им оказался 63-летний житель Белогорского района. Со слов злоумышленника, желая отомстить сестре за смерть родителей, он нанес ей смертельное ножевое ранение в шею, а затем произвел выстрелы из травматического пистолета в ее мужа, после чего скрылся с места преступления, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.