В Белогорском районе работает передвижной медицинский комплекс

На флюорографические и маммографические обследования жителей населенных пунктов Белогорского района выезжает специализированный передвижной медицинский комплекс, закупка которого прошла в 2020 году в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

По словам главного врача ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница» Ольги Поклонской, в период с 10 по 31 марта обследование на современном диагностическом оборудовании прошли 284 человека. Мобильный комплекс осуществил 12 выездов в села Белогорского района. Самые высокие показатели проведенных осмотров достигнуты в селах: Вишенное – 40 человек, Зыбино – 32 человека и Лечебное – 30 человек, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Специалисты отмечают: выездам в села передвижного медицинского комплекса предшествует информационная работа среди населения. Медицинские специалисты и представители органов местной власти оповещают граждан о возможности пройти флюорографическое и маммографическое обследование на современном оборудовании.

Выезды передвижного медицинского комплекса повышают доступность качественных медицинских обследований для жителей отдаленных населенных пунктов Белогорского района.

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК