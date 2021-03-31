Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Здравоохранение Крыма | В Белогорском районе работает передвижной медицинский комплекс

crimeapress_news

реклама в крыму
В Белогорском районе работает передвижной медицинский комплекс

В Белогорском районе работает передвижной медицинский комплекс

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:19 31.03.2021

На флюорографические и маммографические обследования жителей населенных пунктов Белогорского района выезжает специализированный передвижной медицинский комплекс, закупка которого прошла в 2020 году в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

По словам главного врача ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница» Ольги Поклонской, в период с 10 по 31 марта обследование на современном диагностическом оборудовании прошли 284 человека. Мобильный комплекс осуществил 12 выездов в села Белогорского района. Самые высокие показатели проведенных осмотров достигнуты в селах: Вишенное – 40 человек, Зыбино – 32 человека и Лечебное – 30 человек, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

В Белогорском районе работает передвижной медицинский комплекс

Специалисты отмечают: выездам в села передвижного медицинского комплекса предшествует информационная работа среди населения. Медицинские специалисты и представители органов местной власти оповещают граждан о возможности пройти флюорографическое и маммографическое обследование на современном оборудовании.

Выезды передвижного медицинского комплекса повышают доступность качественных медицинских обследований для жителей отдаленных населенных пунктов Белогорского района.

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Белогорском районе работает передвижной медицинский комплекс

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.