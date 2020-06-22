В Белогорском районе водитель с 42-я неоплаченными штрафами «в копилке» пытался дать взятку ДПС

Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России в Белогорском районе остановили автомобиль «LEXUS», которым управлял 38-летний мужчина.

При проверке водителя и автомобиля по базам ГИБДД было установлено, что гражданин имеет 42 неоплаченных штрафа за различные нарушения ПДД РФ. Находящийся за рулем транспортного средства мужчина с целью избежать ответственности предложил полицейским деньги. Сотрудники ДПС предупредили гражданина об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, однако, водитель на предупреждение не отреагировал и оставил в салоне служебного автомобиля, на коробке передач, несколько купюр. О произошедшем было немедленно сообщено в дежурную часть ОМВД России по Белогорскому району, на место вызвала следственно-оперативная группа, банкноты изъяты, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.