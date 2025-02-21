В Белогорском районе Крыма строят экотехнопарк

Экотехнопарк имеет мощность 500 тысяч тонн/год и возводят его в Новожиловском сельском поселении на земельном участке площадью 431 054 м². Общая цена контракта составляет 4 332, 1 млн руб.

На сегодняшний день на объекте выполняют ремонт колонн, монтаж оборудования, устройство кровли и молнии защиты в мусоросортировочном комплексе. В здании административно-бытового комплекса устанавливают вентиляцию, облицовывают пол плиткой на 1 и 2 этажах, монтируют систему отопления. В армирующемся ливневом резервуаре также проводят сварочные работы. В здании ремонта и обслуживания автомобилей устанавливаются полы. Монтируется система автоматического пожаротушения.

Основное технологическое оборудование мусоросортировочного комплекса смонтировано на 100%, готовится к пуско-наладочным работам, которые планируются начать в июле текущего года. На территории экотехнопарка устанавливают бордюры, занимаются устройством щебёночного покрытия 1 типа, демонтируют временную дорогу. Для проведения работ задействовано более 130 человек и 10 единиц техники. Текущая готовность объекта – 75%.

В экотехнопарке планируется организовать глубокую переработку вторсырья, отобранного на сортировочных комплексах. Комплекс должен быть современным, экологичным и с хорошо организованной сортировкой. Как можно больше отходов должно уходить на переработку, чтобы на картах комплекса размещалось минимально возможное количество мусора — только тот, который невозможно переработать.

По завершении строительных работ комплекс будет задействован для сбора и сортировки твёрдых коммунальных отходов (ТКО), поступающих от жилых домов, общественных зданий и предприятий. В число данных отходов также входит уличный, садово-парковый и строительный мусор. ТКО будет подвергаться выборке, измельчению (в случае крупногабаритных материалов), а также для компостирования органической фракции – «отсева» с накоплением. Кроме того, из отходов будут получать RDF-топливо.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)