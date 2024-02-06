В Белогорском районе Крыма суд рассмотрит дело  о жестоком обращении с детьми

В Белогорском районе Крыма в суд передано уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется по п.п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязания), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, сопряженное с жестоким обращением с ними).

По версии следствия, мужчина, являясь отцом двоих малолетних детей, в октябре 2023 года регулярно наносил им побои, унижал и высказывал оскорбления, тем самым причиняя физические и психические страдания, — коротко сообщили в прокуратуре Крыма.

В ходе досудебного расследования обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу. Домашнему тирану грозит серьезное наказание, в том числе – лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.