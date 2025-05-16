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В Белогорском районе продолжают строить экотехнопарк
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Белогорском районе продолжают строить экотехнопарк

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:57 16.05.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк посетил Белогорский район, где осмотрел ход строительства экотехнопарка мощностью 500 тысяч тонн в год, который реализуется в рамках национального проекта «Экология». В настоящее время степень готовности объекта составляет около 90%.

Почти полностью собрано оборудование механического и сборочного комплекса. В административно-бытовом комплексе завершаются отделочные работы. Наполовину выполнен монтаж автоматизированной системы управления технологическими процессами выполнен наполовину, — отметил Гоцанюк во время визита.

По его словам, практически завершены кровельные работы, ведется установка вентиляционной системы и сантехнические работы.

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Помимо этого, благоустраивается территория экотехнопарка, устанавливаются ограждения, осуществляется монтаж ливневого резервуара и насосной станции.

Строительство экотехнопарков станет важным шагом к улучшению экологии региона и эффективной утилизации отходов, — заключил Председатель Правительства.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым 

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