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В Белогорском районе прокуратура контролирует установление обстоятельств на трассе «Таврида»
Фото: прокуратура РК

В Белогорском районе прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП на трассе «Таврида»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:45 20.02.2024

Прокуратура Белогорского района контролирует ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Об этой аварии на трассе «Таврида» — ЗДЕСЬ.

По предварительной информации, около 7 утра 20 февраля 2024 года водитель автомобиля «Газель», двигаясь по автодороге «Таврида» перед съездом в сторону города Белогорска, совершил столкновение с расположенной на обочине рекламной конструкцией. В последующем автомобиль загорелся.

В связи с полученными травмами и ожогами водитель доставлен в учреждение здравоохранения. Обстоятельства происшествия выясняются, по имеющейся информации, водитель мог уснуть за рулем, — сообщили в прокуратуре.

 

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