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В Белогорском районе спасали грибников. «КРЫМ-СПАС» обнаружил заблудившихся всего за полчаса
Фото: КРЫМ-СПАС

В Белогорском районе спасали грибников. «КРЫМ-СПАС» обнаружил заблудившихся всего за полчаса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:37 15.12.2023

Спасатели Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь двум заблудившимся грибникам.

Вчера днем в «КРЫМ-СПАС» поступила информация, что в районе Верхнего Кок-Асана во время сбора грибов, из-за сильного тумана заблудились мужчина и женщина. Самостоятельно найти дорогу они не могут и им требуется помощь спасателей, — сообщили в чрезвычайном ведомстве. — Приехав к месту, спасатели по телефону связались с грибниками, установили их приблизительное местоположение и в течение 30 минут обнаружили их в районе водопада Ускут.

Сотрудники МЧС Крыма доставили мужчину и женщину к личному автомобилю. Медицинская помощь им не требовалась.

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