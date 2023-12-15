В Белогорском районе спасали грибников. «КРЫМ-СПАС» обнаружил заблудившихся всего за полчаса

Спасатели Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь двум заблудившимся грибникам.

Вчера днем в «КРЫМ-СПАС» поступила информация, что в районе Верхнего Кок-Асана во время сбора грибов, из-за сильного тумана заблудились мужчина и женщина. Самостоятельно найти дорогу они не могут и им требуется помощь спасателей, — сообщили в чрезвычайном ведомстве. — Приехав к месту, спасатели по телефону связались с грибниками, установили их приблизительное местоположение и в течение 30 минут обнаружили их в районе водопада Ускут.