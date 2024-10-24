В Белогорском районе строят экотехнопарк. Мощность — до 500 тысяч тонн ТКО в год

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Мощность объекта составит 500 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год, что позволит принимать и сортировать отходы из Симферополя, Симферопольского и Белогорского районов и еще шести муниципальных образований. Кроме того, в комплексе будет производиться выборка и накопление вторичных материальных ресурсов, компостирование органической фракции для получения технического грунта.

Дмитрий Патрушев акцентировал важность своевременного завершения строительства.

Надо вовремя завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию. Это будет способствовать выполнению задачи, поставленной указом Президента. Напомню, к 2030 году необходимо обеспечить в стране полную сортировку ТКО, наполовину снизить их полигонное захоронение и вовлечь во вторичный оборот не менее четверти от общего объема отходов, – заявил Заместитель Председателя Правительства России.

В свою очередь, Сергей Аксёнов подчеркнул, что предпринимаются все меры по недопущению срыва установленных сроков строительства.

Реорганизуем процесс таким образом, чтобы никакие внештатные ситуации не смогли повлиять на график. В настоящее время подрядчик задействует в работе около 220 специалистов ежедневно, налажен прямой контакт с производителями оборудования. В начале 2025 года в рамках лимитов будет произведена закупка необходимых материалов, чтобы не допустить удорожания объекта. Планируем сдать экотехнопарк в Белогорском районе и еще один такой комплекс в Сакском районе в середине 2025 года. Экотехнопарк в Ленинском районе приведем в соответствие до конца следующего года, – сообщил Глава Крыма и добавил, что в республике также ведутся работы по рекультивации действующих полигонов ТКО.

По словам Сергея Аксёнова, в Крыму решение экологических проблем является одним из приоритетов работы органов власти.

При этом новые экотехнопарки помогут не только улучшить экологическую ситуацию, но и повысить комфорт и привлекательность республики для жителей и туристов. Благодарю Президента Владимира Владимировича Путина за поддержку данных проектов. Спасибо Дмитрию Николаевичу Патрушеву и Денису Петровичу Буцаеву за содействие в их реализации, – выразил признательность Глава республики.

В мероприятии принял участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым