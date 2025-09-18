Прямо сейчас:
В Белогорском районе строят экотехнопарк
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:12 18.09.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк совместно с помощником Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Патрушева Джамбулатом Хизировичем Хатуовым осмотрели строящийся экотехнопарк в Белогорском районе, который уже достиг высокой степени готовности — более 90%.

Строительство экотехнопарка мощностью 500 тысяч тонн в год выходит на финишную прямую, — отметил Гоцанюк во время осмотра объекта.

Он подчеркнул, что завершаются отделочные работы административно-бытового корпуса, ведется монтаж оборудования и инженерных систем основного комплекса, а также работы по благоустройству территории и подключению инфраструктуры.

Большинство технологических узлов, включая резервуары, тепловые сети и ванны компостирования, находятся на финальной стадии, — добавил Председатель Совета министров.

Узнайте больше:  В Крыму принимают заявления для получения денежной выплаты на обеспечение школьной формой детей из многодетных семей

Тем не менее, как отметил Гоцанюк, остаются участки, требующие дополнительного внимания, в частности, очистные сооружения фильтрата и технологический транспорт.

Эти элементы необходимо довести до завершения в ближайшие сроки, — подчеркнул он.

Реализация проекта экотехнопарка является важным шагом в развитии экологической инфраструктуры региона, что окажет положительное влияние на экологическую ситуацию и повысит качество жизни крымчан.

Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 8

