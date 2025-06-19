В Белогорском районе, Судаке и Старом Крыму строят социальную инфраструктуру

Председатель Правительства осмотрел реконструкцию детского сада «Ягодка» на 70 мест в селе Лечебное Белогорского района, который планируется завершить осенью этого года.

На данный момент готовность объекта составляет 55%. «Ведется укладка кровли, внутренняя отделка помещений, монтаж плитки и прокладка электропроводки. Подготовлены котлованы под пожарные резервуары, – цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

Он подчеркнул, что подрядной организации необходимо «ускорить темпы работы, мобилизовать дополнительные ресурсы и обеспечить бесперебойные поставки стройматериалов».

Особое внимание было уделено благоустройству территории:

Здесь будут созданы зеленые зоны, установлены скамейки и оборудованы современные игровые площадки, чтобы дети могли с комфортом проводить время на свежем воздухе, – отметил Председатель Совета министров.

В ходе рабочей поездки Юрий Гоцанюк также проинспектировал строительство многоквартирных домов в Судаке и Старом Крыму,

Первым объектом стал 72-квартирный дом в Судаке, где уровень техготовности составляет около 40%.

На стройплощадке работают порядка 50 человек. Ведутся работы по кладке газоблоков, штукатурке стен, а также монтажу внутренних сетей электроснабжения, водопровода и отопления, – рассказал он.

В Старом Крыму продолжается строительство 48-квартирного дома, на котором задействовано 57 рабочих. Уровень стройготовности составляет примерно 50%.

Выполняется монтаж силовых кабелей, газобетона, утеплителей и покраска, – добавил Гоцанюк, отметив, что подрядчикам необходимо «ускорить темпы работ, чтобы устранить отставания от графика и уложиться в установленные сроки».

Завершение строительно-монтажных работ в Судаке планируется на конец текущего года, а в Старом Крыму – в первом полугодии 2026 года.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым