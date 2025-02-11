В благоустройство туристского центра Саки намерены вложить около 180 млн рублей

Государственная поддержка в объеме почти 180 млн рублей будет оказана по национальному проекту «Туризм и гостеприимство» городскому округу Саки в Крыму для благоустройства туристического центра, сообщили журналистам в министерстве курортов и туризма региона.

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» будет оказана государственная поддержка в размере 179,9 млн рублей городскому округу Саки на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма», а именно на проект развития общественных территорий муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города в 2025 году, — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что в Саки будет создано единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением. Здесь оборудуют современную систему туристической навигации и инфраструктуру для маломобильных граждан. Благоустройство будет способствовать развитию санаторно-курортной сферы с целью восстановления статуса Крыма как всероссийской здравницы.

Оздоровление — это основа круглогодичного туризма в нашем регионе. Поэтому так важно, чтобы Саки, как центр оздоровительного туризма, продолжал развивать не только традиции отечественной курортологии, продвигать бренд Сакских грязей известных своими целебными свойствами, но и становиться современным курортом, более привлекательным для туристов и для инвестиций, — приводит министерство слова министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия.

Туристический поток в Республику Крым в 2024 году составил 6,06 млн человек, что на 16% больше, чем в 2023 году. Больше всего туристов посетило Южный берег Крыма — порядка 50%. Еще 24% отдыхали на западном побережье, 15% — на восточном, 11% — в Симферополе и ближайших к нему Симферопольском и Бахчисарайском районах.

источник: ТАСС