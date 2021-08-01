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В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В ближайшие дни в Крыму — чрезвычайная пожарная опасность

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 10:29 01.08.2021

2-4 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2-4 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, что в связи с высокой пожарной опасностью с 30 апреля 2021 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, а также запрет на посещение гражданами лесов и въезда автотранспорта в лесные массивы. Введение особого противопожарного режима подразумевает под собой дополнительные требования по соблюдению правил пожарной безопасности жителями и гостями Республики Крым.

МЧС Республики Крым  напоминает, что на период действия особого противопожарного режима запрещается:

  • посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;
  • разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;
  • выжигание сухой растительности.

Обращаем внимание граждан, что штрафные санкции за несоблюдение указанных мероприятий предусмотрены частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и составляют от 2 до 400 тыс. рублей.

Если при возникновении пожара по причине неосторожного обращения с огнем нанесен вред здоровью человека (либо привело к его гибели) или уничтожены (повреждены) лесные насаждения санкциями статей (219 и 261, 262 УК РФ) предусмотрена серьезная ответственность, в том числе уголовная.

В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить: «101» или «112».

В ближайшие дни в Крыму - чрезвычайная пожарная опасность

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