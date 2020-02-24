Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | В ближайшие сутки в Крыму распогодится

crimeapress_news

В ближайшие сутки в Крыму распогодится
иллюстрация: pxhere.com

В ближайшие сутки в Крыму распогодится

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:34 24.02.2020

Ночью 25 февраля в Крыму сохранятся сложные погодные условия, но днём ситуация более-менее наладится:

Сильный дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, в западных, южных районах и в горах очень сильный 25-30 м/с. Днем 25 февраля циклон переместится на северо-восток за пределы полуострова. Осадки прекратятся, ветер изменит направление на юго-западное и ослабеет до умеренного, лишь предгорных и южных районах сильный — 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, на побережье +2…+6°; днем +7…+12°, в горах -2…+3°. В среду, 26 февраля, без осадков, температура воздуха повысится на 4-6 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В ближайшие сутки в Крыму распогодится

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.