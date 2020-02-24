В ближайшие сутки в Крыму распогодится

Ночью 25 февраля в Крыму сохранятся сложные погодные условия, но днём ситуация более-менее наладится:

Сильный дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, в западных, южных районах и в горах очень сильный 25-30 м/с. Днем 25 февраля циклон переместится на северо-восток за пределы полуострова. Осадки прекратятся, ветер изменит направление на юго-западное и ослабеет до умеренного, лишь предгорных и южных районах сильный — 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, на побережье +2…+6°; днем +7…+12°, в горах -2…+3°. В среду, 26 февраля, без осадков, температура воздуха повысится на 4-6 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .