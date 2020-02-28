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В ближайшие три года в Севастополе отремонтируют три музыкальные школы
иллюстрация: pxhere.com

В ближайшие три года в Севастополе отремонтируют три музыкальные школы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:22 28.02.2020

Правительство Севастополя одобрило необходимые изменения в программе «Развитие культуры и туризма города Севастополя». Итог:  капитальные ремонты проведут в музыкальных школах №4, 6 и 7. Они запланированы на 2021 и 2022 год. В этом году будет подготовлена проектно-сметная документация.

До 1 мая должна быть готова проектно-сметная документация, а с 2021 года начнутся основные работы по капремонту объектов дополнительного образования. Подготовка документации будет произведена за счет перераспределенных средств субсидии представленной из бюджета Москвы в сумме 8 млн рублей. Средства получены за счет сложившейся экономии от проведения конкурсных процедур, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Управления культуры Николая Краснолицкого.

Капремонт музыкальных школ запланирован в рамках реализации поручения Президента РФ о необходимости проведения капитальных ремонтов объектов дополнительного образования  сферы культуры.

В ближайшие три года в Севастополе отремонтируют три музыкальные школы

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