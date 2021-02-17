В ближайшие выходные на дорогах Крыма операция «Нетрезвый водитель»

В ГИБДД давно подметили: нетрезвых водителей становится больше в выходные дни. Чтобы предотвратить подобную практику, в целях предупреждения «пьяных» ДТП с 19 по 24 февраля на дорогах Крыма пройдет комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель».

Данные мероприятия направлены на профилактику и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, обеспечение безопасности дорожного движения и недопущение дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями, находящимися в состоянии опьянения. В эти дни будут организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения. Проверкам будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где проводятся профилактические мероприятия. Время проведения мероприятий регионы будут определять самостоятельно, в зависимости от интенсивности движения транспорта, — отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, в соответствии с законодательством, управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штраф 30 000 рублей. Действия водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, подлежат уголовной ответственности, максимальная санкция за данное нарушение – лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет.