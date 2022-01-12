реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В ближайшее время пенсии будут проиндексированы. В среднем прибавка составит более тысячи рублей

crimeapress_news



реклама в крыму
С 1 августа вырастут пенсии у работающих пенсионеров
Фото: duma.gov.ru

В ближайшее время пенсии будут проиндексированы. В среднем прибавка составит более тысячи рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:52 12.01.2022

Напомним, Президент России Владимир Путин в среду поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%. В среднем прибавка составит 1400 рублей.

Если мы говорили, что индексация 5,9% — это в среднем 1 тыс. рублей прибавки, [при индексации на 8,6%] она [прибавка] будет повыше, конечно, — где-то 1 400 рублей. Я думаю, что индексация должна быть с 1 января 2022 года, потому что пенсия по закону с 1 января должна индексироваться, — цитирует ТАСС зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.

По словам специалиста, если пенсия выше среднего размера, то и прибавка после индексации будет выше.

Пенсионеры получат компенсацию за январь, если решение об индексации пенсий на 8,6% будет оформлено с начала 2022 года, сообщила Бибикова.

Ждем предложения правительства. Если решение (об индексации пенсий на 8,6% — прим. ТАСС) будет с 1 января 2022 года, то будет доплата [пенсионерам] за январь: на 5,9% пенсии с 1 января уже проиндексированы, — отмечает Елена Бибикова.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, в среднем они выросли до 18 521 рубля. Эта мера затронула 30,78 млн человек. Расходы Пенсионного фонда России на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, оцениваются в 8,1 трлн рублей в 2022 году. Как отмечал ранее президент, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. В этой связи на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

Узнайте больше:  На пожаре в Ялте эвакуировано свыше 70 человек. Горит многоквартирный дом на улице Киевской

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.